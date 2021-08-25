"Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня, потому что я сейчас получаю не только лавину обвинений, но и косвенные угрозы — становится страшно", — так ответил порталу DELFI специалист в сфере здравоохранения, которого нередко цитируют в СМИ в связи с пандемией. Он отправил нам ответы на вопросы о Covid-19, но попросил не упоминать его имени. Не только он, но и другие врачи, эпидемиологи и должностные лица, работающие в сфере здравоохранения, регулярно комментирующие в СМИ новый коронавирус, ограничения или вакцинацию, сталкиваются с агрессивным отношением, оскорблениями и даже угрозами от окружающих.

"Если в начале пандемии общество было открытым, отзывчивым и прислушивалось к врачам и специалистам, то в 2021 году мы наблюдаем противоположную картину — недоверие, насмешки и даже угрозы. Грубости, оскорбления — мы уже к этому привыкли", — говорит представитель больницы Страдиня Янита Вейнберга.

Сообщений о физических нападениях в Латвии не было, а данные об угрозах в интернете и реальной жизни Госполицией не обобщены. Каждый случай оценивается индивидуально. Портал DELFI выяснил, что это за случаи и какая на них последовала реакция.

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