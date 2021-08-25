Памятник воинам-освободителям — по сути, незаконное строение, а лет через десять его уже не будет защищать международный договор с Россией, уверен депутат и глава комиссии иностранных дел Сейма Рихард Колс. Он обещает осенью продвигать закон о переструктуризации парка Узварас и превращении монумента в мемориал памяти жертв тоталитарных режимов. Но есть и предложение переименовать место в площадь Уважения. Политик Рихард Колс, блогер Никита Троянский, историк Военного музея Барба Экмане, театральный режиссер Криста Буране обсудили на фестивале Lampa вопрос "Есть ли будущее у площади Узварас?"

Памятник освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков — именно так звучит его полное название - самый яркий символ разобщенности страны. Для части общества это свидетельство оккупации, для другой — символ победы над нацистской Германией.

О том, что думают на эту тему историки и политологи — читать ЗДЕСЬ.

Исследовательское агентство Factum в 2019 году провело опрос на тему, что делать с памятником:

  • 49% респондентов с латышским родным языком сказали, что памятник надо демонтировать.
  • 81% русскоязычных опрошенных, что его надо сохранить в память о победе борцов с нацистами.
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