Можно ли торговать одеждой в Молочном павильоне? Куда рижанам деть автомобили, если привилегии у велосипедов и пешеходов? Вернут ли снесенные остановки общественного транспорта? Обновят ли советские дома и заброшенные дворы? За что новому исполнительному директору надо платить двойную зарплату? Чем пять Центров лучше трех Дирекций? Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Руководить самым густонаселенным городом Латвии в Covid-кризис — задача не из простых и сама по себе: ограничения обеспечь, вакцинацию разверни, террасы без оплаты открой, налоги с остатков бизнеса собери, чемпионат мира по хоккею в рекордные сроки разверни… А тут еще жестокое убийство со стрельбой на магистральной улице столицы, а вскоре — пожар в центре города с восемью жертвами… Надо реагировать.

Тем временем, Мартиньш Стакис и сам не скупится на информационные поводы. Затеянная им транспортная революция, в которой частному автотранспорту придется потесниться перед общественным, велосипедами и пешеходами, разбила город на непримиримые армии сторонников и противников перемен. За первой революцией — тут же вторая: упразднены три исполнительных дирекции Риги в пользу пяти Центров жителей микрорайонов, назначен новый исполнительный директор столицы — с двойной зарплатой. На очереди — третий фронт — борьба за Центральный и Видземский рынки: Стакис не скрывает недовольства наследием прошлого руководства города…

В общем, хоть и срок у нового мэра длиннее, чем у всех его предшественников, — конца и края вызовам не видать.

Что творится с Центральным рынком?



Торговля одеждой и промтоварами в бывшем Молочном павильоне вызвала бурное обсуждение среди рижан. Недовольство выразило и руководство города.

Скажу откровенно: у меня есть сомнения в наличии четкого понимания руководством рынка, что такое современный европейский рынок. Оно не согласовало с нами торговлю промышленными товарами в Молочном павильоне Центрального рынка — это решение год назад подписал бывший исполнительный директор Риги Юрис Радзевич. У временной администрации Думы и нашего созыва такой информации не было. Почему в Молочном? Разве нет другого места?