На улице Чака уже месяц проходит эксперимент с велополосами в обе стороны. С самого начала часть экспертов была обеспокоена, что снижение пропускной способности одной из главных улиц, связывающих Пурвциемс и центр Риги, приведет к пробкам и снизит эффективность общественного транспорта. Муниципальный перевозчик Rīgas Satiksme считает, что эти опасения оправдались. Тем не менее, у эксперимента до сих пор много сторонников, в том числе в Рижской думе. Самоуправление сейчас ищет решения, как реорганизовать движение на Чака и сохранить велополосы, чтобы обеспечить безопасность пешеходам.

В конце ноября оператор Tele2 сообщил, что данные мобильной связи свидетельствуют о снижении интенсивности движения жителей из микрорайонов Риги в центр. Однако, по наблюдениям Delfi, в начале декабря общественный транспорт и автомобили в час пик продолжали стоять в пробках на улице Чака и Марияс. На отдельных перекрестках машины останавливались, не закончив маневра, что порождало дополнительные проблемы. Единственный участок, где, на первый взгляд, пропускная способность не изменилась — это Земитанский мост и конец улицы Чака, за улицей Эрглю.

Об этом в своем аудите предупреждала и Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD). Дирекция утверждала, что введение велополос может негативно сказаться пропускной способности улицы Чака, а "главной целью водителей будет двигаться в целом (игнорируя требования правил), а не соблюдать порядок движения".

Общественный транспорт в будущем должен стать опорой, на которой держится мобильность жителей Риги, свидетельствуют планы Департамента развития города Рижской думы. Сейчас транспорт стоит в пробках, признает представитель Rīgas satiksme Викторс Закис. По данным муниципального перевозчика, самые большие отклонения от графика заметны в час пик вечером. По вечерам в рабочие дни общественный транспорт, курсирующий по Чака, опаздывает на 20-50 минут, а число невыполненных рейсов достигает 10 в день. Согласно аудиту CSDD, в 2019-м году общественный транспорт в час пик в среднем опаздывал максимум на несколько минут.