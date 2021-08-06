Можно ли говорить о нарушении прав человека и дискриминации, если речь идет об обязательной вакцинации, онлайн-образовании, "русских" школах, семьях как союзе мужчины и женщины, прожиточном минимуме, на которые невозможно выжить? Почему Латвия — государство, где дети не в приоритете? Как заставить правительство не работать "тяп-ляп"? Омбудсмен Юрис Янсонс пришел в передачу "Действующие лица" на LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Уже сегодня в бюро омбудсмена поступает вал заявок от жителей, которые считают требование вакцинации нарушением их прав человека, а ограничения для невакцинированных — прямой дискриминацией. Юрис Янсонс уверен, что "обязательная вакцинация" — это миф (ЛИНК), а механизмы, которые разрабатывает правительство "концептуально правильными", потому что речь идет о создании здоровой и безопасной рабочей среды.

По мнению Юриса Янсонса, работодатель уже сейчас имеет право увольнять: 5-я и 27-я статьи Закона о защите труда говорят о том, что работодатель обязан организовать безопасную рабочую среду — это относится и к инфекциям. И для обеспечения безопасности на рабочем месте он может применять дисциплинарные наказания, вплоть до увольнения. Впрочем, определенные недоработки в новых правилах, которые предлагает правительство, есть — надо ними омбудсмен обещал поработать. В частности, возможно, что непривитым работникам дадут переходный срок, чтобы все свои проблемы решить.

"Мой респект всем мнениям, но если опять больницы переполнятся больными "ковидом", это значит, что лечение других болезней будет под вопросом, — отметил Янсонс. — Значит, права других людей будут ущемлены — они не смогут получить нормальные услуги здравоохранения". Он отметил, что у людей множество вопросов по поводу будущего режима жизни и ограничений на учебу, работу, отдых. "Правительство как-то это решает, но тем должен быть более интенсивным. 1 сентября уже через несколько недель, а поправки планируется, что вступят в силу с 1 октября — где логика?"

Янсонс сообщил, что сам привился при первой же возможности для своей возрастной группы. Причем специально делал это в общем порядке через сайт — все было легко и просто, ждать пришлось всего неделю. Время от входа в поликлинику до укола — 5 минут.

Также Юрис Янсонс ответил на следующие вопросы: