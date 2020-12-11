Для учеников Мурьянской спортивной гимназии, подростков, которые весной и летом переболели Covid-19, жизнь после выздоровления сложилась по-разному: один стал чемпионом Латвии, а другой был отчислен из школы за неуспеваемость. Covid-19 переболели и многие другие дети — сейчас их родителям сложно сказать, как на них повлияла (и повлияла ли) болезнь. Этот вопрос исследуют врачи Детской клинической университетской больницы в рамках государственной программы — они рассказывают о том, какие симптомы чаще всего испытывают дети и как Covid-19 дает о себе знать даже после выздоровления.

"Мы поняли, что дети легче переносят болезнь, но не так легко выздоравливают, хотя и само течение болезни не тяжелое. Периоду, когда дети переболевают Covid-19 и выздоравливают, нужно уделить внимание и понять, что процесс может быть более долгим, чем изначально казалось", — говорит заместитель руководителя Детской клинической университетской больницы (BKUS), ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня (RSU) Яна Паваре. DELFI рассказывает о первых выводах, полученных в рамках проведенного ею с коллегами исследования, посвященного тому, как протекает и какое влияние оказывает болезнь на детей. Оказывается, что после выздоровления нагрузку на ребенка необходимо дозировать.

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