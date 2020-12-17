31 декабря закончится переходный период Brexit, когда граждане ЕС могли еще по старой формуле переезжать в Великобританию — жить, работать или учиться. Переговоры о том, как все будут жить по-новому, еще идут. Посол Соединенного королевства Кит Шеннон рассказал, что известно на сегодня и чего ждать в перспективе, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста Delfi Кристины Худенко.

Формально выход Великобритании уже свершился — это четко обозначено в соглашении от 17 октября 2019 года, которое вступило в силу 1 февраля 2020 года. Сейчас речь идет о будущих отношениях бывших членов европейской "семьи".

"Как мы говорим, the clock is ticking (часики тикают), а разговоры все продолжаются, — подтвердил в своем интервью посол Великобритании. — Премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз договорился о продолжении переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы попытаться достичь соглашений даже на такой поздней стадии". По его мнению, веских причин для того, чтобы процесс затянулся — более чем достаточно. Во-первых, до этого момента ни одна другая страна не пыталась покинуть ЕС — опыта нет. Во-вторых, Великобритания пробыла в "браке" с Евросоюзе почти полвека и за это время буквально срослась с ним на всех уровнях — теперь над на всех достичь новых договоренностей.

Сегодня в центре переговоров — будущее торговых отношений. Цель правительства Великобритании — соглашение о свободной торговле, сходное с теми, что ЕС заключил с Канадой и другими странами. Королевство очень надеется его подписать до 31 декабря этого года, но готово и к альтернативному сценарию. Например, сейчас ведутся переговоры по двум сложным вопросам: праву рыбной ловли в британских водах и экспорта в ЕС, а также равным условиям и субсидиям.

Что изменится по большому счету?


Независимо от результатов этих переговоров, 31 декабря 2020 года Великобритания покинет Единый рынок и Таможенный союз и выйдет из сферы законодательства ЕС. Также завершится свободное передвижение рабочей силы. Если соглашение с ЕС не будет достигнуто, то торговые отношения между ЕС и Великобританией будут вестись на условиях ВТО — будут введены тарифы. Если же соглашения достигнут, то тарифы могут не ввести, а взаимная торговля будет более гладкой. Независимо от исхода переговоров, ситуация для бизнеса и обычных людей — изменится.

Что тормозит расставание?

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