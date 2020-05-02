Неделю назад, 25 апреля, в Австралии и Новой Зеландии отмечали День АНЗАК (Австралийского и новозеландского армейского корпуса) — день ветеранов и памяти военнослужащих, погибших в войнах и военных конфликтах. Эта дата приурочена к событиям, происходившим в 1915 году в Турции — 25 апреля отряды АНЗАК высадились на турецком полуострове Галлиполи, что знаменовало вступление Австралии и Новой Зеландии в Первую мировую войну. В рядах АНЗАК в ходе Первой мировой войны сражались и 157 выходцев из Латвии — их называют латвийскими анзаками. Портал DELFI рассказывает, кем они были, как попали в австралийскую армию и где можно узнать об этой частичке латвийской истории более подробно.

"История об анзаках, родившихся в Латвии — существенная часть всей легенды об анзаках", — подчеркивает в своих исследованиях историк Елена Говор из Австралийского национального университета. Она изучает так называемых русских анзаков с 2000 года.

В течение долгого времени говорилось только о русских анзаках в Австралии, однако благодаря исследованиям Елены Говор стало известно, что на самом деле анзаками были представители разных народов Российской империи — латыши, литовцы, эстонцы, поляки, украинцы, татары и другие. На данный момент ей удалось найти сведения о 157 родившихся в Латвии анзаках — информация о них обобщена и находится в свободном доступе.

Кем они были?

Родившийся в Лубанской волости Эрнест Отто Брутанс начал свою морскую карьеру очень рано — уже в 15 лет он отправился в Аргентину. А в 20-летнем возрасте выходец из Лубане попал на Западный фронт, где пострадал в битве при Ипре. Брутанс выжил и вернулся в Австралию, где был занят на различных работах на прибрежных судах, выращивании табака, тростниковых плантациях и других. Этот латвийский анзак запечатлен на титульном фото статьи (первый справа), а также на этой фотографии: