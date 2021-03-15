До 1 апреля — даты, когда в теории должны начать работу центров массовой вакцинации от Covid-19 — осталось всего 15 дней. Этот проект уже называют самой сложной логистической задачей столетия: в начале апреля Минздрав намерен вакцинировать 80 тысяч жителей Латвии, а к середине апреля — уже 120 тысяч человек. На прошлой неделе Минздрав обнародовал список возможных мест, где могут быть развернуты такие центры. При этом, как выяснил портал Delfi, перечисленные министерством учреждения не в курсе, как именно будет проходить массовая вакцинацию в их помещениях.

До 1 апреля — даты, когда в теории должны начать работу центров массовой вакцинации от Covid-19 — осталось всего 15 дней. Этот проект уже называют самой сложной логистической задачей столетия: в начале апреля Минздрав намерен вакцинировать 80 тысяч жителей Латвии, а к середине апреля — уже 120 тысяч человек. На прошлой неделе Минздрав обнародовал список возможных мест, где могут быть развернуты такие центры. При этом, как выяснил портал Delfi, перечисленные министерством учреждения не в курсе, как именно будет проходить массовая вакцинацию в их помещениях.

Прививки собираются делать как в школах, так и в культурных и спортивных учреждениях, которые к началу проекта должны быть оперативно приспособлены к условиям оказания медицинских услуг. Ясно, что потребуется особая степень дезинфекции помещений, хранения и утилизации медицинских отходов. Сами учреждения в этому не готовы, а их работники, в основном, не получили прививку от Covid-19.


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