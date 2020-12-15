К своим тридцати пяти он успел пожить по-разному – у него было сытое детство и голодная юность, которую омрачила семейная трагедия, изменившая его жизнь. Потеряв старшего брата, Манвел Исаджанян сам стал таковым – для многих своих учеников. Работу тренера в спортивном бойцовском клубе он считает социальным проектом, и его ученики – не клиенты, а часть команды. В зале есть не только спортивный инвентарь, но даже миниатюрная библиотека – Манвел считает, что важно уделять внимание не только борьбе, но и учебе.

Увидел лужу крови и уволился

Почти десять лет Манвел проработал руководителем охранной службы Colonnade Club, в охранных фирмах Alianse и Evor. Сам отбирал сотрудников, расставлял их по позициям во время мероприятий, руководил. Часто приходилось работать на концертах, в ночных клубах и на различных вечеринках. В то время регулярно приходилось ввязываться в драки с пьяными и агрессивно настроенными людьми. Бывало, что Манвелу приходилось брать отпуск, потому что раны на руках не успевали заживать.

"Некоторые компании просто нельзя было впускать в клуб, где они угрожали бы остальным клиентам, поэтому лучше было объясниться с ними еще на улице. Но ты попробуй объясни пьяному, что ему сегодня нельзя в клуб. Я очень коммуникабельный и до последнего пытаюсь решить конфликт словами. Но были случаи, когда очень быстро становилось ясно – он не хочет говорить, он готов драться со всеми подряд. Принято говорить, что нельзя бить первому, но это неправильно – есть ситуации, где ты должен действовать первым. Потому что если пропустишь первый удар, не факт, что сможешь подняться. И тогда на твоем надгробии напишут: "Он никогда не бил первым...", – замечает Манвел.

Его работа в охране завершилась пять лет назад после особенно жестокой драки. В ту ночь Манвел закрыл двери ночного клуба, сел на ступеньки и увидел лужу крови на асфальте. Он задал себе вопрос – что я, нормальный человек, вообще здесь делаю? Он поднялся, пошел к руководству клуба и сказал, что это был его последний рабочий день. "Я понял, что в такой среде я не только не развиваюсь, но и деградирую. Вокруг меня было так много агрессии – постоянно нужно было объясняться и драться, смотреть на наркоманов и грязь. Через мои руки в слив унитаза попало так много наркотиков, что, возможно, такого количества не видела даже полиция".

35-летний Манвел никогда не употреблял алкоголь и не курил, а наркотики для него – абсолютное табу. Среди учеников Манвела достаточно ребят, которые продолжают бороться с различными зависимостями, но в последнее время их становится все меньше. Они сами чувствуют разницу между тем, что могут сделать на тренировке после спокойного вечера с чаем или вечеринки в клубе.

Манвел советуют избегать драк вне ринга. Однако он говорит о том, что в жизни складываются различные ситуации, когда избежать драки невозможно, потому что иногда могут попасться неадекватные люди, которые не будут тебя жалеть. "Если видишь, что драки не избежать, начинай первый", – советует Манвел.