Зачем НАТО исследовало боеготовность в районе Балтии? Как происходят информацмонные бои в интернете? Можно ли обзывать вакцины? Чем страшен "Тик-Ток"? Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Неделю назад эксперты из Шведского агентства оборонных исследований (FOI) оценили готовность России и НАТО к "масштабной войне" и пришли к выводу, что у российской стороны есть преимущество, "особенно на земле". В воздухе и на море — у НАТО. Сообщалось, что FOI провело военные игры, чтобы оценить соотношение сил России и стран Запада. Они сымитировали нападение российской стороны на страны Балтии и пришли к выводу, что у нее есть "неплохие шансы на успех".

Надо ли начинать бояться странам Балтии? "Думаю, нет, — успокаивает Янис Сартс. — Такие военные игры и сценарии разыгрываются довольно часто. Это часть военного планирования. Тут разыграли какой-то один сценарий. Думаю, если бы разыграли другой сценарий, результат выглядел бы совсем по-другому. В принципе, если посмотреть в будущее, то традиционная война, конечно, не исчезнет, но намного чаще и в большем объеме конфликт будет переходить в сферу информационного, когнитивного и кибер-пространства — все идет туда. Там можно разыграть конфликт, но без такой цены".

Как раз на исследовании методов нападения и защиты в информационном пространстве специализируется возглавляемый Сартсом Центр стратегических коммуникаций НАТО.

Свои выводы Центр направляет партнерам и членам НАТО. "Еще (китайский стратег и мыслитель 6-го века) Сунь-Цзы говорил: тот, кто проникнет в голову к противнику, выиграл войну, не начиная. Это не новый концепт, — говорит Янис Сартс. — Новое то, что наше информационное пространство становится все более цифровым, куда есть доступ у всех — там есть новые методы и уровни уязвимости".

В чем ошибки коммуникации правительства Латвии?

Неправильно думать, что основная коммуникация — это то, что люди говорят или пишут. Самая эффективная коммуникация — действия и решения, с использованием опыта. Самая неэффективная — разговоры, в том числе и правительства. Мы видим, что в действия правительства за последних полгода было немало основательных ошибок.