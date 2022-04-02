В Латвии подвисло около 2 миллионов вакцин от Covid-19. Куда их?

На сегодня в вакцинационном портфеле у Латвии есть 1,8 млн вакцин от Covid-19, а до конца апреля наша страна получит еще 326 027 доз прививок, сообщила LETA представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева. Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс рассказал Delfi, что с ними будут делать.

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На сегодня в Европе и Латвии зарегистрировано пять разных вакцин. Ожидается, что заказанных зарегистрируют еще две, сообщил министр. Новых закупок не планируется. Те, что сделаны — сделаны давно. Сейчас на латвийских складах хранятся 1,8 млн доз вакцин. Большинство из них — 889 686 — вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Также есть 53 200 доз "детской" вакцины Comirnaty, 429 825 до Janssen производства Johnson & Johnson, 310 980 доз Spikevax производства Moderna, 184 640 вакцин Nuvaxovid и 4710 — Vaxzevria.

Спрос на них — крайне низкий, поскольку объемы вакцинации стремительно сокращаются. При этом у 4710 вакцин Vaxzevria 30 апреля истекает срок годности.

Отвечая на вопрос Delfi, Павлютс отметил, что подобная структура и количество вакцин есть практически во всех европейских странах — никто точно не знал, когда закончится пандемия: "Портфель вакцин у нас по структуре и объему очень похож на Литву, Эстонию, Данию, Германию".

Излишки вакцины накапливаются не только в Латвии, но и других странах, у которых заключены совместные договоры на поставку препаратов от Covid-19. Если производители создадут новые вакцины, которые будут действовать против всех штаммов вируса, их получит и Латвия. По сведениям Павлютса, имеющихся запасов вакцины достаточно, чтобы в нынешнем году не возникло ситуаций, когда их не хватает.

Пока ни один эксперт не знает, как будут развиваться события осенью, когда прогнозируется, что заболеваемость коронавирусом вырастет. Пока неизвестно, появится ли новый штамм и будет ли он опаснее или заразнее предыдущих, а потому Минздрав готовится к ревакцинации групп риска, у которых заболевание может протекать в более тяжелой форме.

"Возможно, что каждый сезон мы будем вакцинироваться, — говорит Павлютс. — Готовимся к тому, что осенью, скорей всего, надо будет провести дополнительную вакцинацию — еще один бустер людям престарелым и хроническим больным — самым уязвимым и незащищенным. Это будет методика, похожая на ту, что с гриппом — тут мы тоже очень рекомендуем прививаться каждый сезон. Надо ли будет прививаться всем — будем следить за ситуацией и ждать рекомендаций наших международных экспертов. А пока — передышка на лето".

Поскольку такой огромный запас вакцин в ближайшие месяцы Латвии не нужен, а сроки годности некоторых подходят к концу, решено часть отправить на перепродажу или благотворительность. Например, во вторник правительство решило передать определенное количество детских "файзеров" Египту.