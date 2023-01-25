В Пардаугаве начали строить колесо обозрения: что это за проект и каким он будет
Foto: Publiciātes attēli

"Увидеть Ригу так, как видят чайки, когда летят над Даугавой" — так описывается вид с будущего колеса обозрения на его официальном сайте. Создатели колеса обозрения обещают, что с высоты 65 метров будет видно оба берега — и "классический" правый, и менее туристический, но не менее интересный левый. На этой неделе с того места, где будут вестись строительные работы, были пересажены деревья. Рассказываем, чего ждать от новой рижской достопримечательности.

Уточнение: колесо будет построено в Парке Победы — но не в той его части, где ранее был установлен снесенный летом 2022 года монумент, а на участке между улицей Слокас и Ранькя дамбис. 

Отопление и "защита от дураков"


Колесо будет работать круглый год — в кабинках будет отопление и кондиционер. Одна поездка будет длиться 15 минут. Двигаться колесо будет почти бесшумно — это будет обеспечивать механизм немецкого производителя SEW. Если один из моторов перестанет работать, колесо продолжит движение. То же самое касается преобразователей частоты: они независимы друг от друга, и если один перестанет работать, колесо безопасно завершит оборот.

Как только колесо тронется, выйти из кабинки будет нельзя — все 15 минут, пока длится поездка. А на случай отключения электричества у колеса предусмотрен резервный генератор — так что никто не зависнет наверху дольше, чем на минуту. 

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