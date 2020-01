Visā pasaulē uz ielām parādās arvien vairāk dažādu braucamrīku — elektrovelosipēdi, elektroskrejriteņi, parastie velosipēdi, kā arī dažādi ērmbraucamrīki, bet joprojām dominē tradicionālie autobraucēji un gājēji. Portāls "Delfi" sarunā ar Baltijas Vides foruma Vācijā (Baltic Environmental Forum Deutschland) valdes locekli Matiasu Grecu (Matthias Grätz) no Hamburgas skaidro, kā un vai šos jaunos satiksmes dalībniekus iekļaut pārvietošanās plūsmās. Tāpat sarunā diskutējam par Rīgas panākumiem, ieviešot veloinfrastruktūru, un kas būtu darāms tās turpmākai uzlabošanai. Grecs Rīgā ir bijis vairākas reizes, braucis ar velosipēdu, iemēģinājis Rīgas–Jūrmalas veloceliņu un arī citas brauktuves. Viņš tradicionāli komentē un runā par tādām vietām, kur pašam ir bijusi izdevība izmēģināt cisku drillēšanu.

Šobrīd uz ceļiem visā pasaulē parādās elektroskūteri, elektrovelosipēdi un citas braucamās ierīces. Kā šos braucamrīkus pieņemt līdzšinējā satiksmes sistēmā? Grecs teic, ka uz šo jautājumu nav vienas atbildes, par to notiek diskusijas. Protams, satiksme visu laiku mainās. Pirms 40 gadiem pārsvarā bija vai nu automašīnas, vai gājēji, bija ļoti liela ātrumu atšķirība, ejot kājām vai braucot ar automobili. Tagad ātrumu pārejas ir vienmērīgākas — ir automobiļi, elektrovelosipēdi un elektroskrejriteņi, parastie velosipēdi, kā arī dažādi ērmbraucamrīki un gājēji. Tagad uz vienas ielas ir ļoti daudz dažādu ātrumu. Un nav skaidrs, kā to visu sakārtot un ko vispār darīt. "Varbūt noteiktus braucamrīkus vajadzētu piesaistīt noteiktai joslai," spriež Grecs, piemēram, Vācijā bija asas debates par elektroskrejriteņiem — vai tiem braukt pa trotuāru, velojoslu vai autoceļu. Vācijā elektroskrejriteņiem ir uzlikts ātruma ierobežojums — 20 km/h, bet vienlaikus arī velosipēdisti brauc dažādā ātrumā.

"Mēs nonācām pie secinājuma, ka pret tiem vajadzētu attiekties tāpat kā pret velosipēdiem. Tomēr daudzi cilvēki nepieturas pie šī principa, tāpēc īstas skaidrības un kārtības vēl nav. Turklāt elektroskrejriteņi var braukt diezgan ātri, bet vienlaikus tie nav ļoti stabili, nevar īsti vienu roku atraut no stūres, lai parādītu, piemēram, pagriezienu. Līdz ar to, ja nevar parādīt savu ieplānoto manevru, tas paaugstina bīstamību," norāda Grecs. Un tā ir tikai viena problēmas puse, vēl ir jārunā par pieprasījumu, vai šie braucamrīki tiešām apmierina konkrētas vajadzības. Jā, tie, piemēram, ir noderīgi, lai tiktu līdz stacijai un pieturai vai vietai, kur nav labi autobusu savienojumi. Tāpat tie var noderēt vietās, kur attālumi ir pārāk lieli braukšanai ar velosipēdu. Tomēr Grecs vērtē — ja lūkojamies, kur elektroskrejriteņi ir pieejami, tie pārsvarā ir satiksmes ziņā blīvi pilsētu rajoni, kur jau ir pieejams labs sabiedriskā transporta tīkls. Un tieši vietās, kur ir aktuāls tā saucamais pēdējā kilometra jautājums, elektroskrejriteņi nav atrodami. Šis ir sarežģīts jautājums, un viņš ir nedaudz skeptisks par to.