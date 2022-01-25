Треть жителей стран Балтии уже не готовы верить никаким медиа — везде видят манипуляции и дезинформацию. Российские СМИ для латышей — вдвое важнее, как источник информации, чем для русскоязычных. В негативном ключе в общественных СМИ Латвии чаще других представлены партии "Согласие" и Русский союз. Почти половина жителей Эстонии склонны не искать информацию в медиа, с которым не совпадает точка зрения. Baltic centre of Media Excellence провел исследование доверия к медиа в странах Балтии.

В пандемию тема (не)доверия средствам массовой информации вышла на новый уровень. Выбор того или иного мнения о коронавирусе, необходимости вакцинироваться или выполнять указания властей напрямую отразился на распространении заболевания в каждой стране. Особую роль получили общественные СМИ, через которые представители госслужб пытались достучаться до населения.

В конце прошлого года в каждой из трех балтийских республик опросили по тысяче человек, подобранных по возрастным и национальным признакам, свойственных этим странам — где они черпают информацию и кому больше доверяют, профессиональным журналистам или диванным критикам с инфлюенсерами из соцсетей.

Исследование четко показало, что в Эстонии, которая после крымских событий в 2015 году вложилась в финансирование полноценного русскоязычного телеканала ETV+, удалось поднять доверие к общественным СМИ как среди нацменьшинств, так и для титульной нации. В этой стране в целом более позитивно относятся к медиа, финансируемым из налогов жителей, и верят в их объективность. В Латвии этот показатель — самый низкий.