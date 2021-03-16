Каждый понедельник вечером правительственная коалиция собирается на совещание. Те, кто принимает в этих встречах участие, уже с трудом вспоминают, когда обсуждение проходило не на повышенных тонах. Отношения между партиями в правительстве стали настолько напряженным, что в "мирное время" кабинет бы уже развалился.

В официальных и неофициальных разговорах с Delfi многие находящиеся у власти политики и близкие к ним источники признают, что с осени правительство висит на волоске. Многие даже не скрывают существования конкретных планов по развалу правительства. При этом волосок, на котором висит кабинет, довольно крепок. От падения правительство удерживают два фактора: кризис и отсутствие стабильной альтернативы.

"Ситуация назрела", — говорит один из представителей коалиции. По его словам, попытки создать альтернативу правительству тормозит то, что нет единого мнения, кто мог бы сформировать новый кабинет. "Сейчас Кариньша спасает то, что ему нет замены", — откровенно признает он. Другие партнеры по коалиции не отрицают того, что были попытки смоделировать новые форматы правительства, но пока успеха они не имели.

Почему ситуация так накалилась? Аргументы, которые звучат в разговорах с политиками, колеблются в широком диапазоне: от желания переделить власть до чисто человеческой неспособности работать в нынешнем режиме.

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