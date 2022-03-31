"Война обернется и экологической катастрофой!" Киевского биолога спасли коллеги из Даугавпилса

Оксану Некрасову — кандидата биологических наук, научного сотрудника отдела мониторинга и охраны животного мира Института зоологии Киева АН Украины — из Киева вывезли латвийские ученые-коллеги, с которыми она вместе работает в экологических международных проектах Даугавпилсского университета. Оксана обращает внимание, к каким необратимым и опасным последствия для экологии всей Европы может привести война.

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Свой приезд в Даугавпилс Оксана называет трудовой миграцией. Вместе с латвийскими биологами Михаилом Пупиньшем и Артуром Шкуте она работает в двух крупных европейских научных проектах. Первый — по моделированию и прогнозированию развития прудовой аквакультуры в Латвии в период глобального потепления (FLP).

Второй — совместный с университетами Франции, Германии и Польши — по сохранности в Европе болотной черепахи и других редких видов (EMYS-R). Один из проектов при оценке получил высшую оценку международных экспертов — 100 из 100 баллов. Такое случается редко. С латвийскими учеными Оксана сотрудничает уже восемь лет.

Foto: Māris Morkāns

"Я русскоязычная. Мой отец пережил блокаду Ленинграда, получил орден "За боевые заслуги" от Черномырдина, — рассказывает Оксана. — Специализируюсь на герпетологии, изучении амфибий и рептилий, а также биоматематике, строю модели влияния изменений климата на окружающую среду. Мы свидетели переломного момента, когда амфибии буквально исчезают, что напрямую связано с экологией. Люди должны понимать, что они не одни на планете, а их здоровье очень зависит от состояния окружающей среды".

Когда 24 февраля началась бомбежка Киева, Оксана с дочкой выехала на дачу к мужу. С собой взяла только документы и рабочий компьютер. Думала переждать и вернуться. "Война только разрасталась. Наши родственники в Ирпене сидели в подвале, пока дом не разбомбили, лишь тогда уехали. Мои коллеги из Латвии — биологи Артурс Шкуте и Михаил Пупиньш — предложили трудовую иммиграцию в связи с нашей работой в проектах и помогли выехать вместе с дочкой. Когда снаряд попал в вокзал Львова, мы сидели рядом в поезде — вагон подпрыгнул и снова упал на рельсы. За границей меня ждали коллеги — спасибо им. В Киеве остались мой муж, 90-летний свекр и 83-летняя мама. Они все ученые. Выезжать отказываются. Надеются, что все закончится".

Оксана обращает внимание, что война обернется и экологической катастрофой: "Рашисты применяют запрещенное оружие — фосфорные, вакуумные и кассетные бомбы, которые уничтожают все живое. Они окапываются в Рыжем лесу Чернобыля, где сами могут получить дозу радиации и нанести своими действиями непоправимый вред экологии, катастрофа может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Очень важно как можно скорее остановить Путина, закрыв небо над Украиной!"

Репортаж о военных настроениях Даугавпилса — здесь.

Интервью с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем — здесь.