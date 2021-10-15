15 октября 1991 года Верховный совет принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации". Это решение разделило жителей Латвии на потомственных граждан и жителей с неясным правовым статусом, которые позже стали "негражданами". На долгие годы тема прав неграждан стала одной из линий разлома в обществе. 30 лет спустя тема неграждан почти выпала из повестки дня государства и масс-медиа, она давно не вызывает прежних эмоций. Однако каждый десятый житель страны — по-прежнему негражданин. Сможет ли Латвия когда-нибудь перевернуть эту страницу своей истории?

Как появились неграждане

До сих пор идут споры о том, обещал ли на самом деле Народный фронт дать гражданство абсолютно всем жителям, проживавшим в Латвии на момент восстановления независимости. Но вряд ли русскоязычные жители, голосовавшие за независимость Латвийской Республики на референдуме 3 марта 1991 года, рассчитывали стать негражданами. За независимость Латвии тогда проголосовали 73,68% участников референдума при явке в 87,56%. В конце 1980-х годов национальный состав Латвии был почти поровну разделен между латышами и русскоязычными: латыши составляло хрупкое большинство в 52%. Это значит, что немало нелатышей тоже проголосовали за независимость страны.

Через полгода после референдума Верховный совет принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации". Оно предусматривало, что автоматически гражданство восстановившей независимость Латвийской Республики получат только граждане довоенной Латвийской Республики и их потомки.

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