Как организовать работников, сидящих дома — требовать отсиживать конкретные часы или оценивать по результату? Держать в "ежовых рукавицах", в прямом доступе к начальству или положиться на сознательность? Надо ли обеспечить компьютер, удобные стул-стол, оплатить мобильный? А может, пусть женщины сидят дома — им привычнее? Латыши или русские — кто больше рвется в офис? Профессор ЛУ Михаил Хазан рассказал о проведенном под его руководством исследовании работы на удаленке.

В статье "Приплатите 500 евро — приеду на работу!" профессор Хазан рассказал о том, что выбирали почти две тысячи опрошенных работников, оказавшихся на удаленке, из 130-140 тысяч человек, которые были вынуждены трудиться из дома в начале 2021 года. Что они предпочитают сейчас — продолжить работать на своей жилплощади или вернуться в офисы? Совсем или отчасти? В чем видят плюсы и минусы надомного труда?

Хазан объяснил, почему настаивать на работе только из офиса — не самый дальновидный вариант. Но если уж работодателю очень хочется видеть подчиненного, то надо осознать, что при работе из офиса людям зачастую не хватает времени на занятия спортом и прогулку на свежем воздухе в хорошую погоду — надо постараться им это организовать или компенсировать — спортивный абонемент или коллективный выезд.

Также имеет смысл подумать о компенсации дорожных расходов, хоть это и не главное, и организации более гибкого графика офис-дом, удобного каждому сотруднику. Большинство не настаивает на стопроцентной удаленке, но какие-то дни на дому нужны очень многим.

"Наше исследование посвящено тем 140 тысячам жителей Латвии, кто работал удаленно, но пользуясь случаем, хочу выразить благодарность тем, кто не имел возможности работать удаленно — медиков, доставщиков товаров и еды, продавцов в магазинах, — говорит профессор Михаил Хазан. — Без их самоотверженного труда никакая удаленка не могла бы состояться".