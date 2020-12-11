Более строгий контроль въезжающих и изоляция, снижение налога на рабочую силу и формирование Центра кризисного управления — шаги, которые предприняли бы экс-премьеры Латвии в сложившейся ситуации. Какие еще советы нынешнему правительству дают Марис Кучинскис, Эйнарс Репше, Иварс Годманис, Лаймдота Страуюма и Валдис Домбровскис?

Кучинскис сформировал бы Центр кризисного управления

"Правительство, конечно, борется, и ему определенно не завидую ни я, ни любой другой экс-премьер", — говорит депутат 13-го Сейма, руководитель Комиссии по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК, занимал пост премьер-министра с 2016 по 2019 год). Работу нынешнего правительства он оценивает критически, называя происходящее хаосом. К примеру, в последних правилах, принятых Кабинетом министров, было сложно разобраться — какие ограничения действуют, а какие — нет. "Если даже депутату Сейма сложно это понять, то нельзя требовать, чтобы поняло общество. Правила должны быть преподнесены на простом, понятном людям языке, и должна быть уверенность в том, что завтра их снова не поменяют", — говорит Кучинскис.

Также он критически оценивает долгие заседания правительства, которые длятся по десять часов. "Министры говорили, что заседания затягиваются, потому что каждый хочет высказать свой опыт, рассказать личную боль и найти ей решение. Если каждый будет тянуть одеяло на себя — это не командная работа. Это является и слабостью правительства, и гарантией сохранения коалиции: каждый занимается своей сферой и не хочет ее потерять", — говорит Кучинскис.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Валдис Домбровскис Иварс Годманис Кришьянис Кариньш Лаймдота Страуюма Марис Кучинскис Эйнар Репше
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции