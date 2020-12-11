Более строгий контроль въезжающих и изоляция, снижение налога на рабочую силу и формирование Центра кризисного управления — шаги, которые предприняли бы экс-премьеры Латвии в сложившейся ситуации. Какие еще советы нынешнему правительству дают Марис Кучинскис, Эйнарс Репше, Иварс Годманис, Лаймдота Страуюма и Валдис Домбровскис?

Кучинскис сформировал бы Центр кризисного управления

"Правительство, конечно, борется, и ему определенно не завидую ни я, ни любой другой экс-премьер", — говорит депутат 13-го Сейма, руководитель Комиссии по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК, занимал пост премьер-министра с 2016 по 2019 год). Работу нынешнего правительства он оценивает критически, называя происходящее хаосом. К примеру, в последних правилах, принятых Кабинетом министров, было сложно разобраться — какие ограничения действуют, а какие — нет. "Если даже депутату Сейма сложно это понять, то нельзя требовать, чтобы поняло общество. Правила должны быть преподнесены на простом, понятном людям языке, и должна быть уверенность в том, что завтра их снова не поменяют", — говорит Кучинскис.

Также он критически оценивает долгие заседания правительства, которые длятся по десять часов. "Министры говорили, что заседания затягиваются, потому что каждый хочет высказать свой опыт, рассказать личную боль и найти ей решение. Если каждый будет тянуть одеяло на себя — это не командная работа. Это является и слабостью правительства, и гарантией сохранения коалиции: каждый занимается своей сферой и не хочет ее потерять", — говорит Кучинскис.