Он играл на кларнете, она — на виолончели. Оба — музыканты государственного камерного оркестра Sinfonietta Rīga. Мара Ботмане и Янис Третюк были вместе десять лет. Они добились немалых успехов и на профессиональном поприще — в марте прошлого года Янис получил Большой музыкальный приз "За выдающуюся работу в ансамбле". "Мы планировали свадьбу. Несчастье произошло почти за два месяца до назначенной даты. И поэтому я хочу рассказать об этом остальным", — говорит порталу DELFI Мара. По ее словам, если бы не хорошие отношения с семьей Яниса, она могла бы остаться на улице — купленная ими квартира была записана на его имя.

Янис умер за два месяца до собственной свадьбы. Теперь, когда прошел год, Мара готова рассказать о случившемся. В Латвии уже долгое время обсуждается зыбкий статус партнерских отношений и проблемы юридической законности совместного проживания. "Не всегда это история о том, что человек не хочет создавать семью, не хочет жениться. Сейчас 21 век. Нужно подумать и о том, где ты будешь жить, чем заниматься, как станешь развиваться в профессиональной сфере. Мы достаточно долго планировали свадьбу", — говорит Мара.

Мара и Янис хотели отпраздновать свадьбу по-настоящему, а не просто зарегистрировать отношения после приобретения совместного имущества. "Для этого нужны деньги, и если ты купил квартиру, то уже не можешь в том же году устроить свадьбу на 100 человек", — объясняет Мара. В день, когда произошло несчастье, гостям уже были разосланы приглашения на свадьбу. Несмотря на то, что они были друг другу самыми близкими людьми, перед лицом закона Мара оказалась Янису никем.

Два молодых музыканта



"Прошли советские времена, когда тебя просто устраивали на работу. Я думаю, это уже уходит в прошлое — окончили школу, сразу же поженились, после чего я сижу дома с детьми, а муж приносит домой мамонта. Да и мамонта ли?

Янис был невероятно любознательным, очень-очень умным, одним из или самым толерантным человеком из всех, что я знаю. Рядом с ним все чувствовали себя так, как им хотелось. У него было большое сердце. И оно не выдержало.

Мы учились в одной школе, и наши отношения начались в тот момент, когда мы ее окончили. Нам, музыкантам, нужно учиться, получать образование. Мы не будем никому нужны, если в 20-летнем возрасте посвятим себя семейной жизни. Есть и такие примеры, и это неплохо, но профессиональный рост тоже необходим. Наша профессия требует этого. Я, к примеру, до сих пор учусь, хотя мне сейчас 30 лет.