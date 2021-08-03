Как жить, если вы родились в Латвии и в какой-то момент почувствовали, что вы — ни мужчина, ни женщина? Как найти свое место в обществе? Что делать, если это произошло с вашим ребенком? Портал DELFI поговорил с тремя небинарными латвийцами Владленом, Гундегой и Владом о том, как выглядит их жизнь сегодня — и о том, как они к этому пришли.  

В истории можно найти множество примеров обществ, где гендерная идентичность не ограничивалась бинарной (не только мужчина или женщина). "Небинарная идентичность — относительно новый термин, но сам феномен не новый и не уникальный", — говорит председатель объединения ЛГБТ и их друзей Mozaika Кристине Гарина. В современном мире все больше примеров, когда бинарная гендерная модель становится более гибкой. Недавно  легальная возможность выбрать третий гендер помимо двух привычных появилась в Аргентине. Согласно данным неправительственной организации Human Rights Watch, среди государств, признавших третий гендер, числятся Мальта, Канада, Новая Зеландия, Непал, некоторые штаты США и Индия. 

Сколько небинарных людей в Латвии? Кристине Гарина говорит, что доля таких людей во всех обществах примерно одинакова. То, насколько они заметны, во многом зависит от открытости самих людей и общества. "Когда-то их называли бунтарями. Сейчас молодые люди могут принять себя, задуматься над этими проблемами, бросить вызов нормам", — говорит Гарина. 

Владлен/Vencheska Baltique (он/она/они, 23 года)

Vencheska Baltique (Венческа) — сценический образ 23-летнего Владлена. Вместе с другими дрэг-квин (артистами-мужчинами, использующими женские образы) он выступал в рижских клубах TOP и Golden, участвовал в Baltic Pride. В этом году Венческа выступит в качестве спикера на фестивале LAMPA, а также примет участие в мероприятиях Baltic Pride 2021. 

Владлен с детства чувствовал, что не вписывается в общепринятую гендерную систему: разделение на девочек и мальчиков казалось ему странным. "Понятное дело, я не знал терминологии, и мы с детства приучены к гетеронормативному поведению. Я играл и с куклами, и с машинками. Использовал мамину косметику и переодевался в ее одежду, ногти в как-то в красный цвет покрасил. Мои родители смотрели на это так: мальчик развивается, познает мир. Не видели в этом ничего "такого". Была надежда, что это пройдет. Не прошло", — говорит Владлен.

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