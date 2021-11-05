"Только не кричи!" — предупредил один из сотрудников полиции, вошедший вместе с сослуживцами в спальню молодой семьи. В кроватке лежал трехмесячный младенец, а его мать Анна (имя изменено) сидела рядом с ним. Когда подошла полиция, она забилась дальше в угол кровати. "Когда они оттаскивали меня за руки и за ноги, отлучив от ребенка, я не могла не кричать", — говорит она. Анну насильно вывели и погрузили в машину неотложной медицинской помощи, которая доставила ее в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу.

Вспоминая об этом событии и о последующих четырех днях в больнице, Анна говорит, что больше всего стресса она пережила, когда ее насильно выводили из квартиры. По словам Анны и согласно предъявленным ею медицинским документам, первоначальный диагноз — послеродовая депрессия — не подтвердился, и ее выписали из больницы с более легким диагнозом. В анамнезе психических заболеваний у нее нет. Анна планирует обратиться в Инспекцию здравоохранения, которой нужно будет оценить все этапы оказания медицинской помощи, и ее заключение могло бы внести большую ясность.

Почему молодую маму насильно поместили в психиатрическую больницу, разлучив с грудным ребенком и не позволив взять даже зубную щетку или телефон? Как различить повышенную тревожность и суицидальное поведение? Хотя помещение Анны в больницу официально было единственным эпизодом принуждения, позже оказалось, что и в больнице возможности выбора строго ограничены: это касалось и лекарств, и лактации, и уточнения диагноза.