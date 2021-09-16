Политики и специалисты в области права недоумевают насчет недавнего предложения президента Эгилса Левитса учредить новую должность — государственного министра. Эта должность существовала в 90-х, но затем была упразднена. Отвечая на вопрос DELFI, Левитс обещает подать в Сейм необходимые поправки к закону в течение месяца.

Левитс сам ответил на вопросы

Когда DELFI отправил в Канцелярию президента Латвии уточняющие вопросы относительно публично заявленной Левитсом инициативы, ответы заняли несколько дней. Как оказалось — потому, что Левитс решил отвечать на вопросы сам. Этот маленький нюанс хорошо демонстрирует, какое значение президент придает своей инициативе, к тому же, поправки к закону тоже будет составлять он.

По словам Левитса, на данный момент некоторые важные для государства сферы не управляются должным образом, так как ответственность за них раздроблена и поделена между несколькими министерствами или учреждениями, в результате чего она может "упасть между стульев". "Здесь недостаточно межминистерских рабочих групп, которых у нас очень много. Детали они могут разрешить, но не значимые вопросы развития соответствующих сфер. Один чиновник не может дать указание чиновнику другого министерства", — пишет Левитс.