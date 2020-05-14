Работы архитектора Зайги Гайле говорят сами за себя — Berga Bazārs и гостиница Bergs, Ģipša fabrika, проект реконструкции деревянных домов на Кипсале, Мемориал Жаниса Липке, Руменская усадьба, реконструкция здания Рижской средней школы дизайна и искусств, и, конечно, дом в Калтене "Остров Пасхи".

И даже сейчас, когда коронавирус внес коррективы во многие сферы жизни и экономики, Зайга Гайле продолжает активную работу над четырьмя проектами. В Кулдиге в бывшем здании больницы будет находиться филиал Латвийской академии художеств, на чердаке амбара Руменской усадьбы обустраиваются апартаменты, а также ведутся работы в двух частных домах — в Межапарке и Юрмале.

Плохая новость — на неопределенное время заморожена работа над центром искусств Zuzeum, а хорошая — на реконструкцию Нового Рижского театра выделены дополнительные средства. Правда, в рамках последнего проекта Гайле теперь работает в качестве наблюдателя, а не генерального проектировщика.

"Для меня ничего особенно не изменилось, потому что я — такая… специфичная. Сейчас ко мне обращается много заказчиков. Люди все время находятся дома и всякое придумывают. Конечно, все считают деньги. Но вместе с тем — в социальных сетях только и говорят о том, что магазины стройматериалов заполнены людьми. Мой муж, к примеру, сейчас строит теплицу. Я бы осталась без теплицы, если бы не пандемия. Все не было для этого времени, и теперь он там с такой самоотдачей работает. Получится отличный проект!" — смеется Гайле.

В прошлом году в интервью журналу Ir вы сказали, что после трагедии в Maxima крупные подрядчики стали уничтожать архитектурную отрасль, результатом чего стал скандал между VNĪ и RERE Būve 1 из-за проекта реконструкции Нового Рижского театра. Произошли ли с тех пор улучшения, указывающие на то, что в будущем все будет иначе — что позиция крупных застройщиков изменится?

Я их называю просто мафией. Все, что мы пережили с нашей славной строительной фирмой, которая продолжает выигрывать конкурсы и устраивать сплошную застройку — это просто бандитская история. Это просто рэкет по отношению к Латвии. И теперь мы видим, как закончился судебный процесс по делу о трагедии в Maxima. Я как подрядчик и архитектор не могу вообразить ситуации, в которой строительная фирма не понесла наказания. Это невозможно! Один несчастный инженер-строитель стал козлом отпущения. Зная, как происходит строительный процесс, это просто плевок в лицо и насмешка! У нас каждую неделю проводятся собрания участников строительства, в которых участвуют десятки человек — строители, заказчики, общественные наблюдатели, распорядители, архитекторы. Как такое может произойти, что на подобных собраниях можно упустить стропильную ферму, которая была разделена на две части и сломалась пополам, но дело оказалось в болтах? Куда смотрел технический надзор, что насчет независимых экспертов? И Государственное бюро строительного контроля? Как случилось, что теперь строительная фирма ни в чем не виновата? Это просто невозможно!