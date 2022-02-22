В детективных сериалах часто показывают, как следователи выезжают на место преступления, находят волосы или отпечатки пальцев и раскрывают запутанные убийства. Delfi узнал, как в Латвии проводятся судебно-медицинские экспертизы и как преступники пытаются уничтожить свои следы.

В Латвии есть несколько учреждений, которые занимаются судебной экспертизой — Государственный центр судебно-медицинской экспертизы (VTMEC), где исследуют живых и мертвых людей. Там проводятся как экспертизы телесных повреждений, так и вскрытия. Государственное бюро судебной экспертизы (VTEB) отвечает за исследования, которые не имеют прямого отношения к человеку — поддельные документы, следы выстрелов на коже и одежде, написанные от руки тексты, ДНК животных. Портал DELFI побеседовал с судебно-медицинскими экспертами из VTEB.

Первый миф, поддерживаемый популярной культурой — что следователи сами проводят экспертизы и делают выводы. В действительности судебные эксперты знают об уголовном или ином судопроизводстве ровно столько, сколько им необходимо знать для объективного проведения экспертизы. "Чем меньше эксперт знает о том, что произошло, тем спокойнее он спит", — говорит Майра Ченторицка, руководитель VTEB.

Анализы могут быть проведены в любой химической лаборатории, но разница в том, что судебный эксперт делает выводы, понятные следователю, прокурору и суду. Например, есть ли следы выстрелов на руках человека, совпадают ли отпечатки пальцев, есть ли вероятность того, что дом был подожжен.