"Жадность фраеров сгубила!" Политолог Илга Крейтусе: в какой Риге мы проснемся в понедельник

Начну свои пожелания с того, что совершенно пропало с повестки Рижской думы. Я все время слышу, как улучшают дороги, выкладывают плиткой тротуары в центре… Но я, например, живу в Берги. И ни в одной программе речи не идет об окраинах. Который год мы уже боремся за канализацию и тротуары вдоль шоссе, по которым мчатся машины, а то маме с ребенком не пройти. Нас не слышат. Депутаты почему-то уверены, что их выбирают жители центра. А ведь если бы за нас, жителей окраин, замолвили словечко, мы бы с благодарностью влили свою ложечку в голоса заботливой партии.

Среди самых важных вопросов Риги — транспортный. В том числе вопрос мостов. Наблюдение с моей стороны. Есть очень удобный 1-й трамвай, который едет из Юглы в Пардаугаву, но как добраться до этого трамвая, где оставить машину? Непонятно. И меня не столько интересует светлая перспектива поезда через Ригу, сколько реальное обустройство города сейчас. Очень важен и вопрос, к которому привлек внимание Союз зеленых и крестьян — про состояние блочно-панельных советских домов. Сколько они протянут? Как их утеплить и привести в порядок?

По-прежнему актуален вопрос школ. Оптимизируя рижские школы, надо хорошо продумать, как ученики будут туда утром попадать. Я не в восторге от тенденции создания школ-гигантов на полторы-две тысячи школьников — они чем-то напоминают советские бытовые комбинаты. Теряется лицо и дух каждой конкретной школы.

Также на мой взгляд, очень важно, чтобы Рига была достаточно благоустроена для приема туристов. Всякий раз, когда я ехала через мост и смотрела на плывущие паромы, думала: готова ли Рига максимально изъять туристов суммы, которые они готовы потратить? На мой взгляд, было бы актуально разработать общие маршруты по балтийским столицам — европейца одним небольшим городом не удивишь.

Почему всё так скучно?

- Как оцениваете предвыборную кампанию в целом? Похоже, она как-то потерялась за громкими событиями последнего времени…

- Партии стали какими-то скупыми, а жадность фраера сгубила. Мы все, да и избиратель, забыли одну вещь, что партии, прошедшие в парламент, получили государственные деньги (на рекламу). Создается ощущение, что все партии отчасти находятся на голодном пайке, если можно так сказать. Не знаю, на что эти деньги используются, у нас в Берги вообще никакой рекламы нет, что появляется на телевидении - это их инициатива, единственное, вчера по дороге из Валки на радио LR2 мне все время рассказывали, что меня ожидает.

Реклама выглядит тухло, беспомощно, непрофессионально — она никого ни в чем не убеждает, очень не хватает какой-то свежести взгляда, нового поворота. Раньше Лиепниекс и Стендзиниекс все время подкидывали что-то новенькое, что можно обсудить, а сейчас скука.

- А как вам история со спасением от скуки и грязи бегемотика в Рижском зоопарке? Неожиданный ход от кандидата Русского союза Латвии Инны Дьери…

- Я — за такие ходы. Смотрела недавно английский детектив, там был момент, над которым поначалу все смеялись — начальник полиции вместе с пеликаном учил детей правильно ходить по улице. И оказалось, что этот нестандартный ход вызвал огромный отзыв у детей… Так и тут. Дайте мне хоть что-то, к чему захочется привлечь внимание!

При этом я снова вижу нечестные приемы: Нила Ушакова критиковали, что он фигурировал в рекламе кандидатов в Сейм, хотя все знали, что он не собирается идти в депутаты. А теперь тем же занимаются Домбровскис, Кариньш… А как формулируется обращение? Balso par Ķirsi! (в дословном переводе "голосуй за вишенку!") В латышском языке такое написание звучит очень невежливо. Видно, что авторы хотели стать ближе к простому народу, но ведь люди — не дураки.

Единственная остроумная вещь, на которую я обратила внимание, принадлежит "Согласию", которое в целом куда-то пропало: каждый избиратель получил в прозрачном запечатанном конверте маску — с ней предлагается идти на выборы. А остальное — скукота.

Если раньше я просила всех приносить мне рекламу из почтовых ящиков, то теперь начала покупать Privātā Dzīve и Kas jauns? — два журнала, где есть политическая реклама. И думаешь, с какими избирателями связывают надежды наши политики, если они размещают рекламу в таких журналах? Кто их аудитория и социальная база, за счет которой они хотят попасть в Рижскую думу?

Что происходит с "русскими партиями"?

- Что случилось с "Согласием"? Его почти не видно. Как-то затерялся и лидер списка Константин Чекушин, который был очень популярен у русскоязычной аудитории соцсетей и активно решал важные вопросы, связанные с образованием…

- Тут два замечания. Первое: похоже, что в "Согласии" сегодня нет внутреннего согласия, поэтому их кандидат в мэры — компромиссная персона. Видно, что хороший человек. Но просто хорошего человека для политики очень мало. Второй вопрос, над которым еще придется поломать голову политологам, куда делся Ушаков? Почему он так тих? Ведь партия всегда была почти равнозначна имени своего лидера. Всем было ясно, что это Партия Ушакова. Также как в свое время была Партия Шкеле. И тут Ушаков вдруг пассивен. Наверное, это связано с его предыдущей деятельностью в Думе — с тем, что его всегда могут осудить, инкриминировать ему что-то… Но уйдя в тень, он лишил свою партию возможности привлечь больше голосов.

- На фейсбуке Ушаков поддерживает Навального и Беларусь. И это увеличивает риск "Согласия" потерять часть своих избирателей…

- Согласна. На этот счет есть хорошее выражение "иногда лучше промолчать". Идеи, за которые он выступает, достойные, но они явно не в интересах его партии. В интересах партии — удержаться у власти в Риге.

Тем более во время, когда на горизонте, пусть ненадолго, появилась новая угроза — "Новое согласие". Они даже попали поначалу в рейтинги. Журавлев умеет привлекать к себе внимание. Но он же своими руками вырыл себе яму, назначив лидером списка Татьяну Каргину. Марика Журавлева в этой роли была бы куда предпочтительнее — солидная женщина, блондинка, хорошо говорит по-латышски. В таком составе партия могла бы оттянуть голоса у "Согласия", но госпожа Каргина… Все пропало.

То же и про партию "Альтернатива": чтобы избиратель у урны проголосовал за партию, которую он никогда не видел в списках, нужна очень яркая персона с активной позицией. Ведь обычно все крутится вокруг известных фамилий и привычных дел. Чтобы нарушить привычный порядок, нужен рывок не меньшей силы, чем у Кайминьша. Сегодня я новых кайминьшей не вижу.

Я не скажу, что "Согласию" вообще нереально в этот раз выйти на лидирующие позиции, но это будет очень-очень проблематично. Скорее нет, чем да.

- В итоге кому достанутся голоса русскоязычных избирателей?

- Выглядит так, что впервые Русский союз Латвии объединил людей русской культуры — они подчеркивают тот факт, что именно они взялись представлять общину. Это тот фактор, который проигнорировало "Согласие". Может случиться, что РСЛ получит нужные голоса, чтобы пройти в Думу.

У этой партии лишь одно несчастье — они изначально заявили, что никогда не будут работать вместе с теми, кто был в Думе раньше. И тут хочется спросить: а с кем тогда вы будете работать? Это Национальное объединение может себе позволить высказывания, что они не будут с тем-то и тем-то, но для РСЛ это слишком недальновидно. И все же отдаю должное их установкам и работе господина Митрофанова, его владению латышским языком на телевидении — он не оставляет впечатление человека, за которым ничего не стоит. Он показал, что имеет право разыграть карту человека русской культуры.

- Вы ничего не сказали про партию "Честь служить Риге", в которой вокруг экс-мэра Бурова собрались актеры, журналисты. Какие у них шансы?

- Боюсь, их шансы очень слабые. Думаю, они в своей рекламе допустили большую ошибку: под всеми прекрасными лицами на постерах стоит подпись "список Бурова". Но простите, как бы он этого не хотел — он не Ушаков. Он слегка запутался.

А что на другом фланге?

- Каких еще исторических прорывов можно ждать?

- Союз зеленых и крестьян очень близок к тому, чтобы после долгого перерыва вернуться в Думу. Они убрали из рекламы очень неоднозначную фигуру бывшего министра финансов, и выстроили свое общение с рижанами более человечно, отойдя от политических призывов. Но, если им удастся собрать голоса, возникнет новый вопрос: если придется создавать широкую коалицию, наподобие той, что в Сейме, и возникнет необходимость для большинства взять "крестьян" — пойдет ли Новая консервативная партия в одной упряжке с ними? А как же тогда "красные линии" в правительстве?

- Как вы расцениваете опрос Яниса Иесалниекса в твиттере "Какую Ригу вы хотите?": "Ригу прайдов?" (голосуйте за "Развитие/За"), "Ригу 9-го мая?" (голосуйте за "Согласие" и РСЛ), "Ригу 18-го ноября?" (голосуйте за Нацобъединение)?

- У каждого человека есть свои потолки. Как говорят спортсмены, выше своей попы не прыгнешь. Ну чего еще ждать от Иесалниекса? Отними у него 9-е мая, и он больше не существует для политики! На него надо смотреть, как на явление природы. Если тучи появились — к дождю. Если пришел Иесалниекс — понятно к чему это. Он все время в поиске, с кем бы поругаться — ему это выгодно, но никакой выгоды от этого для Латвийского государства я не вижу.

- Забавно, что среди читателей его твиттера, судя по собранным голосам, победили сторонники "Риги прайдов".

- Про это я говорю, если ты хочешь что-то заявить, посмотри сперва на себя в зеркало. Мне это часто хочется сказать членам Нацобъединения.

- Призыв "за латышскую Ригу" можно услышать не только от них. Как вы относитесь к этой идее?

- Рига никогда не была мононациональным городом. Она всегда гордилась тем, что она многонациональная и многослойная. Я не за латышскую Ригу, а за Ригу — столицу Латвии, город, который может объединить всех людей. Отстаивать национальные интересы — хорошее дело, но это не может стать первичной задачей, над всеми проблемами, которые надо решать.