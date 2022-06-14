Этика и война. Как агрессия против Украины лишает последних иллюзий русскую культуру

18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к публике с антивоенным заявлением. После концерта к музыканту в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье о "дискредитации" российской армии. Однако районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении лидера группы ДДТ; судья вернул его составителям "для устранения недостатков". Многие сочли это нежеланием Кремля идти на открытый конфликт с культовым российским музыкантом, чья аудитория намного шире, чем либеральная тусовка. Впрочем, российские власти массово отменяют концерты групп, так или иначе выступивших против войны. Только в июне в разных регионах были отменены выступления тех же ДДТ, а также Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алены Щвец. Российские радиостанции отказались от программы Бориса Гребенщикова из-за сообщений о том, что он сделал денежное пожертвование Украине. Недавно в России объявили в розыск популярного писателя Дмитрия Глуховского, который также выступает против войны.

При якобы массовой народной поддержке "спецоперации" внутри России было бы странно опасаться протестных выступлений отдельных, пусть и известных персонажей; тем не менее популярные деятели культуры по-прежнему в центре внимания Кремля. Это легко объяснить. Одним из главных постулатов режима долгое время был тезис "культура вне политики". На практике это означало — в отличие от советских времен — необязательно поддержку, но нейтральность в оценке действий государства со стороны деятелей культуры. Сегодня стало окончательно понятно, что означает эта "нейтральность": отказ, отключение естественных человеческих чувств — сострадания или неприятия насилия; отключение голоса собственной совести. По сути, отказ от этики — общечеловеческой, универсальной.

Осуждение войны государство считает сегодня грубейшим нарушением "правил игры" — а своим главным упущением то, что некоторые "отщепенцы" продолжают испытывать естественные человеческие чувства. Они могут служить опасным примером для других.

Впрочем, большинство российского населения по умолчанию согласилось с "отключением" универсальных человеческих чувств. Таким образом мы можем утверждать, что Россия провалила свой главный этический экзамен, выбросив в мусорную корзину весь опыт новой жизни за последние 30 лет. В 1991 году после краха СССР на смену этике тоталитарной могла прийти этика универсальная, построенная на принципах человеколюбия, уважения к другому, а главное, базирующаяся на признании того факта, что человеческая личность важнее государства. По крайней мере в одном универсальная этика также совпадает и с главным религиозным постулатом — "не убий". Для большинства населения, как выяснилось, единственной "этикой" является по-прежнему мнение начальства, по любому вопросу. Как мы видим, общечеловеческие ценности не срабатывают сегодня у большинства на уровне простейших гуманистических инстинктов: даже когда по соседству льется кровь и гибнут от обстрелов невинные жители Украины, это не вызывает массового протеста и требования прекратить ад немедленно.