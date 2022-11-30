Экзамен по госязыку не сдал, вид на жительство отняли. Что будет с латвийской пенсией гражданина России?

Начиная с 1 января 2023 года бывшие неграждане Латвии, получившие российский паспорт и постоянный вид на жительство в Латвии (ПМЖ, постоянное место жительства), должны будут сдать экзамен на знание государственного языка, чтобы продлить свой статус. Читатель Delfi обратился с вопросом: если до 1 сентября 2023 года человек не сможет получить языковую категорию А2 и лишится ПМЖ, что будет с его латвийской пенсией? Delfi спросил об этом у Государственномго агентства социального страхования (VSAA).

В редакцию портала Delfi обратилась Надежда. Она бывшая негражанка с 40 годами рабочего стажа в Латвии. Несколько лет назад взяла гражданство России и автоматически получила свидетельство о ПМЖ в Латвии. Здесь ей платят латвийскую пенсию, а российскую пенсию она не получает. Надежда поинтересовалась,

что будет с ее латвийской пенсией, если она не сможет сдать языковой экзамен и сохранить ПМЖ после 1 сентября 2023?

что будет с пенсией, если ее дети смогут ей оформить временный вид на жительство (ВНЖ), как близкому родственнику?

Как отразится несдача экзамена на пенсии, объясняет старший эксперт отдела методического управления пенсиями Государственного агентства социального страхования (VSAA) Санта Пекале.