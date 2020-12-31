В 2021 году в Латвии будет повышен размер минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возрасту, изменены ставки налогов, фактически отменен льготный вариант налогообложения для малого бизнеса, вырастут отдельные тарифы и другое. Портал Delfi обобщает информацию о том, что изменяется с 1 января и предлагает обзор самых существенных поправок к латвийскому законодательству.



С 1 января 2021 года в силу вступают изменения более чем в 100 нормативных актах — законах, правилах Кабинета министров, самоуправлений и других учреждений (полный список, перечень потерявших силу норм).

Большинство изменений в законодательстве было принято Сеймом вместе с бюджетом на 2021 год. Депутаты поставили рекорд по продолжительности дебатов (почти 78 часов), рассмотрели 142 предложения оппозиции, но не поддержали ни одного из них. Это также первый бюджет в истории Латвии, принятый частично в удаленном формате. 11 декабря закон о госбюджете Латвии провозгласил президент Эгил Левитс.