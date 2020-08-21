Премьер-министр Кришьянис Кариньш четко обозначил политическую позицию Латвии насчет проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года совместно с Беларусью — при сложившихся обстоятельствах это невозможно. Как мы должны будем действовать, если события будут разворачиваться по тому или иному сценарию, и какие нас могут ожидать последствия? На эти вопросы отвечают специалисты, непосредственно связанные с проведением чемпионата.

1. Прогноз: как события, разворачивающиеся сейчас в Беларуси, повлияют на проведение чемпионата мира-2021?

Сандис Риекстиньш, глава подкомиссии Сейма по вопросам спорта: Учитывая то, насколько беспомощны многие из привлеченных сторон, мне сложно что-либо прогнозировать. Повлияют определенно, но как — покажет время.

Эдгарс Бунцис, глава комитета ЧМ-2021: Нас тоже волнуют события в Беларуси — и с человеческой, и с профессиональной точки зрения. Мы регулярно общаемся с нашими партнерами — белорусским оргкомитетом, они не спешат делать какие-то прогнозы и продолжают работу. Мы сейчас тоже не можем сказать, будут ли из-за политической ситуации в Беларуси приняты решения и какие именно, какими будут изменения. Мы надеемся на благоприятный исход и удачное проведение чемпионата.

Каспарс Даугавиньш, капитан сборной Латвии по хоккею: Думаю, было бы неправильным что-то утверждать насчет событий в Беларуси, потому что это не связано со спортом. Еще много времени — надеюсь, что до этого момента ситуация в Беларуси уладится и чемпионат пройдет, как и планировалось. Но если будут какие-то изменения, мы под них подстроимся.

Киров Липман, организатор ЧМ-2006 в Риге: Это было ошибкой с самого начала — согласиться на проведение чемпионата мира совместно с белорусами. Рене Фазель (президент IIHF — авт.) обещал мне этот чемпионат уже давно, но попросил пропустить вперед датчан и словаков. "Киров, ты такой хороший, но у них ни разу не было…" И я согласился. 2021 год был крайним сроком, и мне это было гарантировано. Именно поэтому я никогда в жизни не допустил бы, что мы разделим этот чемпионат с кем-то еще, и при этом еще отдадим им полуфинал и финал — это нонсенс. Неуважение к нашим людям и стране. Но нужно было защитить частные интересы: чтобы не строить второй холл, ставший бы конкурентом "Арене Рига". Теперь все так, как оно есть, ничего мы изменить не можем, и это сложный вопрос. Если в ближайшее время ситуация в Беларуси не разрешится, то IIHF придется подумать о другом кандидате на ее место — хотя сейчас этого не признают.

Раймондс Рудзатс, спортивный обозреватель и автор MVP: Это зависит от того, как будут развиваться события. Если ситуация начнет напоминать негативный украинский опыт, то проведение чемпионата в Беларуси может оказаться под большим вопросом. Но пока что все относительно спокойно. В конце концов, чемпионат мира по футболу-2018 все же прошел в России — несмотря на международные санкции и осуждение.