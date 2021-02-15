В гостях у мамы я не была с лета, все еще обдумываю каждый свой шаг, тест на Covid-19 сдавала дважды — и оба раза результат был отрицательным. Но время от времени меня все же одолевают сомнения — может быть, я болела, но не знала об этом? А вот мой коллега Янис Силдникс совершенно точно переболел Covid-19 — к счастью, в легкой форме, и через несколько месяцев после выздоровления существенных последствий не ощущает, если не брать во внимание потерю нескольких килограммов и обоняния. От друзей и знакомых он чаще всего слышит два вопроса: "Ты чувствуешь запах?" (обычно в комплекте с каким-то продуктом питания) и "Так у тебя есть антитела или нет?"

По словам Яниса, на первый вопрос он может ответить достаточно четко, а на второй ответа у него нет. Поэтому мы решили сдать анализ крови, чтобы узнать, как у нас обстоят дела с антителами. Образовались ли они у Яниса после того, как он переболел? Есть ли они у меня, если я, возможно, переболела Covid-19, сама того не зная? И если они есть — можем ли мы навестить родных? Вот что мы выяснили.

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