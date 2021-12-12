"Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" — эту крылатую фразу взяли за слоган критики массовой вакцинации. Со ссылками на солидные научные издания уровня The Lancet и без них, они складывают и вычитают данные "официальной статистики", напрямую или косвенно приходя к выводу: прививки от Covid-19 не приносят никакой пользы, зато чреваты рисками. Кроме того, утверждают они, государство скрывает или подкручивает любую "неудобную статистику". 

В конце ноября премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что он не уверен в достоверности данных по смертности от Covid-19 в Латвии. За две недели, с 22 ноября по 5 декабря, уровень смертности при диагностированном Covid-19 в Латвии упал до 129,5 случаев на миллион населения. Тем не менее, Латвия все равно входит в число европейских лидеров по этому показателю. В целом же смертность от "ковида" в Латвии более чем вдвое выше средней по ЕС.

Премьер предположил, что в статистику могут попасть, например, жертвы ДТП, у которых нашли Covid-19. То есть ситуация в стране может быть не такой плохой, как это следует из официальной статистики. Критики антиковидной политики государства, которые давно твердили о накрученных данных, охотно включили в свой арсенал доводов и ссылку на высказывания главы Кабмина.

Между тем, в Латвии активно обсуждается возможность введения наказаний за распространение ложных данных о пандемии. При этом нет ясности, как будут отличать информацию (со ссылками на солидные научные издания) от дезинформации (с теми же ссылками). Непонятно, как отделить сознательную пропаганду против вакцин от искренних заблуждений и сомнений в их эффективности.

Портал Delfi собрал неполный список доводов ковидо- и вакциноскептиков и попросил прокомментировать эти утверждения руководителя кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. П. Страдиня, доктора наук, профессора Гиртса Бригиса, представителя Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арайю и председателя правления Рижского роддома Санту Маркову.

1. Статистика смертности


Утверждение скептиков: "В статистику смертности по причине Covid-19 внесены и те люди, которые умерли по другим причинам, но с предварительным позитивным тестом на Covid-19".

Как рассуждают: ссылаются на предположение премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Профессор Гиртс Бригис: В случае смерти фиксируется как прямой источник смерти, основной диагноз, так и сопутствующий. Каждый показатель анализируют отдельно. Причем сопутствующий диагноз Covid-19 может стать решающим, например, способствовать смерти от инсульта.

SPKC: Ежедневная статистика (данные, которые SPKC сообщает каждый день) — это оперативные данные. В сводку (ее можно изучить здесь) попадают люди, которые были инфицированы Covid-19 и потом умерли.

Детальная статистика по причинам смертности (был ли Covid-19 основным или сопутствующим диагнозом собирается здесь.

2. У кого лучше иммунитет — у привитых или переболевших?


Утверждение скептиков: "Теория о том, что у переболевших иммунитет якобы слабее, чем у вакцинированных, рушится как карточный домик".

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