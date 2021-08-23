Телефонные мошенники "заработали" на доверчивости жителей Латвии не менее 7 млн евро. В августе их активность немного снизилась, но уже осенью жителей Латвии ждет новая волна киберпреступлений, полагают эксперты. Более того: наряду с иностранными группировками теперь действуют и местные мошенники, которые прекрасно говорят на латышском языке.

Ежедневно Центры обслуживания клиентов получают в среднем по 20-30 сообщений от людей, столкнувшихся со звонками мошенников, пытавшихся выкрасть их личные данные. В Swedbank количество звонков порой достигало 400-500 в день. Сколько среди звонивших тех, кто реально пострадал — банки не раскрывают, отмечая, что таких гораздо меньше. Не раскрывают кредитные учреждения и суммы ущерба.

Портал Delfi поговорил с представителями крупнейших латвийских банков — Swedbank, SEB, Luminor, Citadele — и попытался найти ответы на вопросы:

  • Может ли банк отключить пострадавшего от услуг?
  • Не планируется ли создать отдельную телефонную линию для пострадавших?
  • Можно ли вернуть украденные деньги?
  • Кто сливает мошенникам информацию?
  • Может ли банк с помощью технических мер защитить клиентов?
  • Почему телефонные мошенники активизировались именно несколько месяцев назад?
  • Когда это все закончится?

Действуют мошенники всегда по одной и той же схеме: предупреждают своего собеседника о том, что замечена незаконная деятельность с его счетом, после чего просят данные о счете, чтобы якобы устранить эту угрозу.

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