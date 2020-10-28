Индустрия стриминговых видеосервисов благодаря пандемии и, как следствие, вынужденной самоизоляции, переживает небывалый взлет. Глобальные платформы вроде Prime Video от Amazon или Netflix вкладывают огромные средства в производство собственного контента, на международный рынок выходят и российские сервисы.

Премущества стриминговых сервисов — отсутствие рекламы и возможность посмотреть любимый сериал в любое удобное время, не подстраиваясь под программу канала. При этом больше не надо устраивать битвы за пульт от телевизора — в то время как муж, например, смотрит спортивный матч, жена может скоротать вечер за романтическим фильмом с планшетом. Портал DELFI изучил этот рынок и выяснил, что жителям Латвии доступны не только платные сервисы, и речь не идет о нелегальных онлайн-кинотеатрах. В Сети можно найти довольно много фильмов и программ, которые предлагаются бесплатно и при этом без нарушения закона и просмотра крайне навязчивой рекламы онлайн-казино.

Netflix. Все и сразу

Больше всего контента на самый разный вкус, как всем известно, предлагает Netflix. Именно этот сервис сейчас задает повестку на рынке стримингового контента, покупая наиболее удачные проекты во всем мире и снимая собственные. Успешно победив по нескольким фронтам "теплое ламповое" телевидение Netflix, благодаря коронавирусу, понемногу подбирается и к рынку кинопроката и даже добрался до "Оскара", по пути привлекая кинозвезд первой величины (от Мэрил Стрип и Антонио Бандераса до Аль Пачино) для свои проектов. Сериалы, фильмы, мощный раздел с документальным кино, реалити-шоу, анимация для взрослых и детей — выбор действительно огромен, и в этом главное преимущество Netflix. И если вначале, когда сервис только пришел на латвийский рынок, предложение кого-то разочаровало, сейчас с ассортиментом все куда лучше.

Разве что остались проблемы с переводом на русский — озвучка прилагается далеко не ко всем фильмам или сериалам, но к очень многим есть субтитры. Неанглоязычный контент дублируется на английский, но может быть и без русских субтитров. Кое-кто воспринимает это как вызов учить языки — непростой, но действительно очень эффективный метод.

Еще один неоспоримый плюс для любителей сериалов — свои проекты, как правило, Netflix выкладывает в доступ сразу целым сезоном. И не надо мучительно вспоминать, а что же там произошло неделю назад.

Весь контент можно скачать на устройство, чтобы просмотреть позже или взять в дорогу, где не будет Интернета.

Сколько стоит:

7,99 — 11,99 евро в месяц, в зависимости от тарифного плана меняется качество потокового изображения и количество устройств, где одновременно можно смотреть контент.

Бесплатный контент:

Нет, но есть пробный период. Подписавшись, можно 30 дней смотреть совершенно бесплатно. Не понравится — отпишетесь. Возобновить подписку можно в любой момент.

Prime Video. В ожидании "Властелина колец">/h2>

