Коммунальные долги - проблема, с которой Рига живет уже три десятилетия. До сих пор многоквартирные дома волевым решением каждый год подключали к отоплению. Теперь ситуация изменилась: RNP разослал своим клиентам письма с собственным планом решения проблемы и угрозой оставить дома без тепла. Портал Delfi обобщает информацию о том, что произошло.


Собственники квартир, в домах которых накопился долг перед Rīgas siltums, получили анкету. Во-первых, RNP советует владельцам перейти на прямые платежи с поставщиком тепла. Во-вторых, RNP предлагает своим клиентам использовать фонд накоплений дома для погашения задолженности. Что это значит и как на это реагировать?

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Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas siltums Отопление Счета за отопление
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