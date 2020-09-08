Коммунальные долги - проблема, с которой Рига живет уже три десятилетия. До сих пор многоквартирные дома волевым решением каждый год подключали к отоплению. Теперь ситуация изменилась: RNP разослал своим клиентам письма с собственным планом решения проблемы и угрозой оставить дома без тепла. Портал Delfi обобщает информацию о том, что произошло.



Собственники квартир, в домах которых накопился долг перед Rīgas siltums, получили анкету. Во-первых, RNP советует владельцам перейти на прямые платежи с поставщиком тепла. Во-вторых, RNP предлагает своим клиентам использовать фонд накоплений дома для погашения задолженности. Что это значит и как на это реагировать?