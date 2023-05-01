Никаких клубничных вейпов и перекуров на террасах. В Латвии готовят новые ограничения курения

Сейм во втором чтении поддержал законопроект, который предусматривает ограничение оборота и возможности употребления среди молодежи табачных заменителей вызвал обширные дискуссии в обществе. Портал Delfi рассказывает, какие ограничения коснутся заменителей и табачных изделий в результате окончательного утверждения законопроекта.



В аннотации к законопроекту говорится, что его "целью является предусмотреть регулирование для заменителей табака на латвийском рынке, в том числе бестабачных никотиновых подушечек, в которых нет табака, но есть никотин, и оборот которых в настоящее время в Латвии не регулируется".

Кроме того, планируется, что законопроект будет регулировать любые другие продукты с содержанием никотина или без такового, которые могут появиться на латвийском рынке и которые предназначены для использования аналогично табачным изделиям, продуктам для курения на травах, бездымным табачным изделиям, электронным устройствам для курения и емкостям для их заправки, независимо от содержания никотина в изделии и его использования.