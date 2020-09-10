Месяц назад в Ильгюциемсе в результате нападения агрессивной собаки погиб йоркширский терьер Чак. Хозяйка погибшего животного и ее 12-летняя дочь, на глазах которых произошла трагедия, до сих пор не могут прийти в себя от пережитого. Однако, как показывает практика, владельцу нападавшего пса грозит только штраф. Как в Латвии регулируется проблема опасных собак? Что можно сделать для защиты и чем в состоянии помочь полиция и страховые компании?

Вечером 11 августа, в одном из дворов микрорайона Ильгюциемс крупная собака растерзала девятилетнего йоркширского терьера Чака на глазах у хозяйки, ее дочери-школьницы и соседей. За происходящим наблюдал и владелец пса, даже не пытавшийся усмирить разъяренное животное.

Хозяйка погибшего Чака Анита вспоминает, что вечером они вышли на обычную прогулку. Внезапно откуда-то появился огромный черный пес неизвестной породы, которого спустил с поводка владелец. На собаке не было намордника. "Все произошло мгновенно. Черная огромная собака схватила Чака за горло и стала его терзать. Схватка была недолгой. Мы с дочкой попытались что-то сделать, но не смогли спасти нашего верного Чака", — рассказала Анита.

Евгения Дорошенко не понаслышке знает, как ведут себя агрессивные собаки. Пять лет назад овчарки разорвали домашнего любимца семьи — двухлетнего карликового шпица по кличке Марсель.

Нападение произошло в частном секторе Дарзциемса, недалеко от перекрестка улиц Ляудонас и Кланю. Родители Евгении приехали навестить бабушку с дедушкой. Мать Евгении несла шпица на руках, на собаке был ошейник с поводком. Супруги спокойно шли по улице, этот момент с территории частного дома в их сторону выбежали две овчарки. Они прыгнули на женщину, повалив ее на землю, вырвали из ее рук шпица и на глазах у супругов оторвали ему голову. После чего схватили добычу и уволокли на свою территорию.

За последние годы в Латвии произошло несколько трагических случаев, когда в результате нападения собак погибли люди. В ноябре 2016 года, когда Бабите домашние любимцы — бордосские доги — загрызли пятилетнюю девочку, которая играла в снежки с младшим братом. В январе 2012 года на территории предприятия в столичном микрорайоне Шампетерис стая собак загрызла пожилую женщину.

Как защитить себя и своих любимцев от опасных собак? В Латвии вот уже много лет действуют правила, согласно которым собаки, признанные опасными, должны носить красные ошейники, предупреждающие о возможной агрессии. Как это работает и что дает?