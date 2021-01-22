В 2020 году в нашу жизнь вошло множество новых "ковидных" ограничений, и многие из них предполагают наказания для нарушителей. Однако никто не отменял и "старые" нормы. Finhack рассказывает о том, как работает система коммунальных штрафов: какие нарушения правил проживания могут привести к финансовым последствиям.

Теория

Порядок проживания в многоквартирных домах регулируется множеством законов и правил. Если вы хотите углубиться во все детали, то рекомендуем изучить "Закон об административных наказаниях", "Правила торговли и использования природного газа", закон "Об энергетике", "Требования к содержанию, торговле и демонстрации домашних (комнатных) животных на публичных выставках, а также дрессировка собак" (текст), "Закон об обращении с отходами", "Закон о защите прав детей", "Закон об обращении табачных изделий, продуктов для курения, растений, электронных курительных устройств и жидкостей для них" (текст), правила Кабинета министров №1013 "О порядке оплаты услуг в многоквартирном доме", Правила общественного порядка в Риге, "Закон о строительстве" и "Закон о загрязнении".

За выполнением большей части норм и правил следит муниципальная полиция. Насколько часто нарушителей штрафуют? "Финхаку" не удалось получить точную информацию, поскольку Рижская муниципальная полиция (РМП) не ведет статистики по поводу конкретных нарушений и наказаний. Но известно, что в 2019 году РМП получила 115 253 вызова и 9524 заявления. Зарегистрировано 15 594 административных нарушений. 1362 из них связаны с ограничениями на курение, 738 относятся к мелкому хулиганству, 409 — нарушения содержания и обращения с животными.

С какими проблемами могут столкнуться жители многоквартирных домов?

"Тихо всем!"

Причина проблем: шум в квартире.

Что грозит: конфликт с соседями, разбирательства с полицией, возможен штраф 70-500 евро.

Как это работает. Многие из нас до сих пор привыкли считать, что после 23.00 во всем доме должен наступить тотальный "режим тишины". В противном случае шумящим соседям грозит штраф. Так было, но давно. В современной Латвии система работает по-другому: теперь это вопрос интерпретации шума и диалога с соседями.