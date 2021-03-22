"Да чтоб ты сдох". "Во всем виноваты геи". "Путин, оккупируй Латвию". Каждый день тысячи оскорбительных, агрессивных и спорных с этической точки зрения комментариев появляются в соцсетях и под статьями латвийских медиа. Пользователей "банят" модераторы и время от времени задерживает полиция — и это вызывает множество вопросов о том, есть ли в латвийском интернете свобода слова. И если есть, то где она заканчивается?

Портал Delfi попросил представителей Госполциии и Службы госбезопасности, в также юриста, партнера бюро Ieva Broka & partners Дайгу Спроге рассказать, что разрешено и что запрещено публиковать в интеренете в 2021 году. В этой статье мы рассматриваем только случаи, связанные с олнайн-дискуссиями, и не касаемся таких тем, как мошенничество, кража личных данных, имущественные преступления в цифровой среде и т.д.

Расследованиями по фактам возбуждения ненависти или вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенным в интернете, в Латвии занимаются два ведомства: Служба госбезопасности (VDD) и Госполиция.

Полиция в первую очередь смотрит на контекст и мотивы человека, а также учитывает аудиторию, на которую он вещает. Важно и то, имели ли высказывания какие-то последствия и нанесли ли они вред. Тем же принципом рукодствуется VDD: "Содержание комментария — только один из аспектов. Оценивая высказывание с точки зрения конкретной статьи Уголовного закона, мы учитываем контекст, цель и мотивы автора комментария, а также другие обстоятельства".

VDD занимается мониторингом информационного пространства (в том числе социальных сетей), чтобы идентифицировать возможные угрозы национальной безопасности. Кроме того, служба реагирует на заявления физических и юридических лиц. Основанием для начала уголовного процесса может быть как информация от жителей, так и самостоятельно полученная VDD информация.

Разберем несколько конкретных примеров, которые теоретически могут вызвать интерес правоохранительных органов.

Можно ли хвалить СССР?