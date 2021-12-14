Как понять, надо делать тест на Covid-19 или нет? Как грамотно вести себя в первые часы и дни заболевания? Где искать врача? Чем и как лечиться дома? Что пить, есть, как спать и двигаться? Кому и когда звонить, а в каких случаях вызывать "неотложку"? При каких условиях госпитализируют? А за деньги можно? И что потом, если в больнице не совсем вылечили? Рекомендации специалистов Министерства здравоохранения и больницы им. Страдиня.

Портал Delfi получил более подробные рекомендации специалистов на тему, как вести себя в случае возможного заражения или заболевания с симптомами разной степени тяжести.

Напоминаем, что бесплатные анализы на коронавирус без направления врача в случае появления симптомов в Латвии можно сдать вплоть до 10 января. В том числе в праздники и выходные дни.

Если анализ позитивный, надо как можно скорее связаться со своим семейным врачом, предоставить ему как можно более точную информацию о своем состоянии здоровья — он назначит дальнейшее лечение. В случае легких симптомов с врачом связаться все равно необходимо. Рекомендации для лечения на дому — см. ниже — уточните у врача. Если симптомы заболевания тяжелые, может понадобиться госпитализация. О том, как и когда это делать, рассказываем в этой статье.

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