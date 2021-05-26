Одной из версий жестокого убийства футбольного агента Романа Беззубова министр внутренних дел Гиргенс обозначил "предупреждение в связи с тем, что правоохранительные органы ведут в Латвии борьбу с преступными группировками и мешают их планам". Портал Delfi попросил Госполицию рассказать о структуре латвийского организованного преступного мира, специализации и успешности борьбы с ним.

Аббревиатура ОПГ (организованная преступная группировка) кажется неотъемлемым и отжившим свое атрибутом лихих 90-х, вместе с понятиями "крышевания", "утюгов" и "братков", с которыми в маленькой и тихой Латвии, казалось бы, давно покончено. Тем не менее, несколько громких и до сих пор не раскрытых убийств последних лет — администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, адвоката Павелса Ребенокса и футбольного агента Романа Беззубова — дали повод многим рассуждать о возрождении печальных традиций переходного периода. Притом что преступность в Латвии неуклонно снижается, как и число жителей. Да и министр внутренних дел Сандис Гиргенс дал лишний повод для того, чтобы освежить тему организованной преступности.

Понятие организованной преступной группы (ОПГ) оговорено 21-й статьей Уголовного кодекса Латвии: "ОПГ — это объединение более двух человек, созданное с целью совершения одного или нескольких совместных преступлений, члены которого по предварительному сговору распределили между собой обязанности". При этом национальное законодательство Латвии не определяет понятия организованной преступности или организованной преступной организации и не предусматривает уголовной ответственности за членство в преступной организации.