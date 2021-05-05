Большинство жителей Латвии согласны, чтобы в случае необходимости их жизнь продлили с помощью донорских органов. Но лишь половина населения не против того, чтобы в определенных обстоятельствах самим стать донором. Тема трансплантологии овеяна множеством мифов, стереотипов и недопонимания. Разобраться в том, как на самом деле эта система работает в Латвии, порталу Delfi помог руководитель Национальной службы координации трансплантации, врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Бормотов.

В кабинете Национальной службы координации трансплантации стоит подарок на память: оттиски ладошек мальчика из Литвы, получившего новое сердце из Латвии. Таких спасенных жизней могло быть больше, если бы не нехватка доноров.

Опыт многих стран показывает, что дефицит мог бы быть гораздо меньше, если бы люди больше знали о процессе и его нюансах. Тогда не было бы почвы для распространенных мифов: "Если вы согласитесь на донорство, то за вашу жизнь не станут бороться в реанимации", "Люди не просто так пропадают", "Богатые платят — им меняют органы", "Это все бизнес!", "Один парень запретил "разбирать" его на органы, а его все равно…".

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