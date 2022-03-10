Вторжение России в Украину заставит Евросоюз пересмотреть свои приоритеты во многих отраслях — от энергетики до политики приема беженцев, считают европейские экономисты и политологи. Delfi изучил, что пишут европейские аналитические центры о российско-украинской войне и как она повлияет на судьбы Европы.

Экономика: война вместо эпидемии

Война в Украине будет иметь значительные экономические последствия для стран Евросоюза, вызванные, в первую очередь, ростом цен на нефть и газ, притоком беженцев и увеличением расходов на оборону. Объем прямых бюджетных потерь в этом году может составить от 1,1 до 4% ВВП Евросоюза, пишет Жан Пизани-Ферри, старший научный сотрудник Европейского центра исследований Bruegel.

По мнению эксперта, Евросоюзу придется отойти от анонсированной ранее стратегии нормализации экономики после Covid-19 и вновь ввести режим чрезвычайной ситуации.

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