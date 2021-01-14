Подписанное в конце декабря соглашение о партнерстве Великобритании и Евросоюза после "Брекзита" принесло плохие новости выпускникам латвийских школ. Их шансы получить престижное образование в одном из британских вузов значительно уменьшились как в силу новых бюрократических требований, так и из-за резко возросшей цены. DELFI разобрался, какие изменения готовятся в сфере британского образования для иностранных студентов.

Все по-новому

Главных нововведения два. Первое — Великобритания прекращает участие в международной программе обмена студентами Erasmus+. Второе — на студентов из стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) отныне будут распространяться правила как на обычных иностранцев.

На момент заключения исторического соглашения между Брюсселем и Лондоном в вузах Британии училось порядка 150 000 граждан стран ЕС, что составляет треть от всех иностранных студентов в стране. До 1 января 2021 года — дня, когда начинает действовать новый порядок отношений между Великобританией и Евросоюзом — все они могли пользоваться теми же правами, что и граждане Британии — платить за учебу льготную цену, претендовать на стипендии и выгодные студенческие кредиты. Потеря "статуса домашней платы" ("home fee status"), прописанная в договоре об условиях Брекзита, приравнивает европейцев к гражданам России, Китая, Индии и т.д.

Разберем, что это означает на практике.

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