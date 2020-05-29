С 1 июня в Латвии откроются детские и молодежные лагеря, в том числе и спортивные. Спрос на них очень большой — практически все группы уже укомплектованы. Чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости коронавирусом, разработан список рекомендаций и требований, которые обязаны соблюдать организаторы летних лагерей, дети и родители.
Работа в детских лагерях должна быть организована в соответствии с постановлением Кабинета министров Nr.981 от 1 сентября 2009 года "Порядок организации и работы детских лагерей". При этом должны быть учтены дополнительные меры в связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией (постановление Кабинета министров Nr. 103 от 12 марта 2020 года "Об объявлении чрезвычайной ситуации"). Организаторы должны провести инструктаж для работников и участников лагеря и рассказать о режиме дня, личной гигиене, использовании средств дезинфекции, нахождении в помещениях, организации питания, уличных мероприятиях, походах и др.
Работники и дети не позднее, чем за 7 дней до начала лагеря должны получить от семейного врача справку о том, что у них нет симптомов инфекционных заболеваний и они не контактировали с больными Covid-19 и их контактными лицами.
В лагере должна быть доступна информация обо всех лицах, которые находились на его территории. В детском лагере не имеет права находиться человек, в отношении которого определена самоизоляция, домашний карантин или строгая изоляция. Это условие должно быть прописано в договоре между организатором лагеря с одной стороны и работниками/родителями с другой.
На территории лагеря запрещено находиться ребенку или работнику с симптомами инфекционных заболеваний дыхательных путей.
За состоянием здоровья следит специальный работник. Если у вожатого, тренера, повара или другого работника лагеря появились лихорадка, кашель, трудности с дыханием, он обязан немедленно прекратить выполнять рабочие обязанности и связаться с медиками. Вернуться в лагерь он может только с разрешения врача (должен быть закрыт больничный лист).
Теперь что касается детей. Если у ребенка появился насморк, кашель, воспалилось горло, поднялась температура и стало трудно дышать, лагерь обязан:
- изолировать его в отдельном помещении, в котором также должен находиться взрослый, который контактировал с ребенком
- связаться с родителями, которые незамедлительно должны приехать за ребенком и связаться с семейным врачом
- ребенку необходимо выдать маску, которую он не должен снимать при посещении туалета и покидая территорию лагеря
- вернуться обратно в лагерь ребенок может только с разрешения врача.
Если симптомы появились у двух и более детей и возникли подозрения о групповом заболевании, организатор обязан изолировать детей, обеспечив присутствие взрослого, связаться с родителями и позвонить эпидемиологу регионального отделения Центра профилактики и контроля заболеваний.
Если в конкретном лагере будет выявлен случай заболевания Covid-19, эпидемиологи ЦПКЗ примут специальные меры и предоставят индивидуальные рекомендации руководству, в том числе в случае необходимости укажут закрыть лагерь или установить карантин.
Установлены четкие требования к количеству человек в группе и соблюдению дистанции:
- В лагере может быть несколько групп, но в одной — не больше 25 детей. Дети из разных групп не должны контактировать. Также запрещено переводить детей и персонал из одной группы в другую и объединять их.
- Недопустимо, чтобы на территории лагеря находились посторонние лица, в том числе родители.
- Все мероприятия должны быть организованы отдельно для каждой группы.
- Участники одной группы могут играть в контактные игры. Однако следует отдавать предпочтение играм, где есть возможность соблюдать дистанцию, и мероприятиям на свежем воздухе. Запрещено посещать общественные места.
- Питание должно быть организовано для каждой группы отдельно.
- Спальные места в круглосуточных лагерях должны находиться как можно дальше друг от друга, желательно на расстоянии двух метров. Детей нужно укладывать спать валетом.
- Использование помещений общего пользования (туалет, душ) должно быть организовано таким образом, чтобы была возможность соблюдать дистанцию.
- Если в лагерь в автобусе едет только одна группа, то маски не требуются. В общественном транспорте маски нужны.
- Чтобы избежать толкучки и была возможность соблюдать дистанцию два метра, принимать детей и отдавать обратно родителям нужно у входа в лагерь. На территории должны быть размещены соответствующие указатели о необходимости соблюдать дистанцию — например, линии на земле.
Особое внимание уделено профилактике и личной гигиене:
- Необходимо часто и тщательно (20 секунд) мыть руки с мылом (особенно перед едой, после посещения туалета, прогулок, а также игр на улице и в помещениях) и вытирать одноразовым бумажным полотенцем.
- Если возможности вымыть руки нет, необходимо их дезинфицировать содержащими спирт дезинфицирующими средствами.
- Для использованных средств защиты должен быть предусмотрен специальный контейнер.
В помещениях регулярно должна проводиться уборка. Предметы и поверхности (гаджеты, столы, краны, дверные ручки и пр.) необходимо дезинфицировать средствами, содержащими 70% спирт. Необходимо регулярно проветривать помещения или обеспечить хорошую механическую вентиляцию. Влажную уборку в помещениях необходимо проводить, по крайней мере, два раза в день, в туалете — как минимум раз в три часа.
Что касается палаточных лагерей, то тут тоже все строго:
- В одной палатке могут находиться два ребенка на расстоянии двух метров. Если дети из одного домашнего хозяйства — дистанцию можно не соблюдать.
- В туалете, зоне питания и зоне для занятий должны быть доступны дезинфицирующие средства (если нет возможности вымыть руки с водой и мылом).
- Во время приема пищи дети по возможности должны находиться на расстоянии двух метра друг от друга.
- Должна быть предусмотрена специальная палатка (помещение), в которой в случае необходимости можно изолировать человека с характерными симптомами. Этот человек должен по возможности быстрее покинуть лагерь и отправиться домой (используя маску и личный транспорт) и связаться с семейным врачом.
- Для персонала лагеря доступны маски для лица и перчатки, которые используют только в случаях, если планируется контакт с инфицированной поверхностью.
- Каждый день проветривать палатки и спальные мешки.
- Дезинфицировать несколько раз в день доступную для всех экипировку, туалет и место приема пищи.
- Пункт раздачи еды может быть один, однако, каждая группа должна посещать его в разное время.
Более подробно с рекомендациями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Это платная статья.
Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.Читать статью.