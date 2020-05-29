С 1 июня в Латвии откроются детские и молодежные лагеря, в том числе и спортивные. Спрос на них очень большой — практически все группы уже укомплектованы. Чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости коронавирусом, разработан список рекомендаций и требований, которые обязаны соблюдать организаторы летних лагерей, дети и родители.

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Работа в детских лагерях должна быть организована в соответствии с постановлением Кабинета министров Nr.981 от 1 сентября 2009 года "Порядок организации и работы детских лагерей". При этом должны быть учтены дополнительные меры в связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией (постановление Кабинета министров Nr. 103 от 12 марта 2020 года "Об объявлении чрезвычайной ситуации"). Организаторы должны провести инструктаж для работников и участников лагеря и рассказать о режиме дня, личной гигиене, использовании средств дезинфекции, нахождении в помещениях, организации питания, уличных мероприятиях, походах и др.

Работники и дети не позднее, чем за 7 дней до начала лагеря должны получить от семейного врача справку о том, что у них нет симптомов инфекционных заболеваний и они не контактировали с больными Covid-19 и их контактными лицами.

В лагере должна быть доступна информация обо всех лицах, которые находились на его территории. В детском лагере не имеет права находиться человек, в отношении которого определена самоизоляция, домашний карантин или строгая изоляция. Это условие должно быть прописано в договоре между организатором лагеря с одной стороны и работниками/родителями с другой.

На территории лагеря запрещено находиться ребенку или работнику с симптомами инфекционных заболеваний дыхательных путей.

За состоянием здоровья следит специальный работник. Если у вожатого, тренера, повара или другого работника лагеря появились лихорадка, кашель, трудности с дыханием, он обязан немедленно прекратить выполнять рабочие обязанности и связаться с медиками. Вернуться в лагерь он может только с разрешения врача (должен быть закрыт больничный лист).

Теперь что касается детей. Если у ребенка появился насморк, кашель, воспалилось горло, поднялась температура и стало трудно дышать, лагерь обязан:

изолировать его в отдельном помещении, в котором также должен находиться взрослый, который контактировал с ребенком

связаться с родителями, которые незамедлительно должны приехать за ребенком и связаться с семейным врачом

ребенку необходимо выдать маску, которую он не должен снимать при посещении туалета и покидая территорию лагеря

вернуться обратно в лагерь ребенок может только с разрешения врача.

Если симптомы появились у двух и более детей и возникли подозрения о групповом заболевании, организатор обязан изолировать детей, обеспечив присутствие взрослого, связаться с родителями и позвонить эпидемиологу регионального отделения Центра профилактики и контроля заболеваний.

Если в конкретном лагере будет выявлен случай заболевания Covid-19, эпидемиологи ЦПКЗ примут специальные меры и предоставят индивидуальные рекомендации руководству, в том числе в случае необходимости укажут закрыть лагерь или установить карантин.

Установлены четкие требования к количеству человек в группе и соблюдению дистанции:

В лагере может быть несколько групп, но в одной — не больше 25 детей. Дети из разных групп не должны контактировать. Также запрещено переводить детей и персонал из одной группы в другую и объединять их.

Недопустимо, чтобы на территории лагеря находились посторонние лица, в том числе родители.

Все мероприятия должны быть организованы отдельно для каждой группы.

Участники одной группы могут играть в контактные игры. Однако следует отдавать предпочтение играм, где есть возможность соблюдать дистанцию, и мероприятиям на свежем воздухе. Запрещено посещать общественные места.

Питание должно быть организовано для каждой группы отдельно.

Спальные места в круглосуточных лагерях должны находиться как можно дальше друг от друга, желательно на расстоянии двух метров. Детей нужно укладывать спать валетом.

Использование помещений общего пользования (туалет, душ) должно быть организовано таким образом, чтобы была возможность соблюдать дистанцию.

Если в лагерь в автобусе едет только одна группа, то маски не требуются. В общественном транспорте маски нужны.

Чтобы избежать толкучки и была возможность соблюдать дистанцию два метра, принимать детей и отдавать обратно родителям нужно у входа в лагерь. На территории должны быть размещены соответствующие указатели о необходимости соблюдать дистанцию — например, линии на земле.



Особое внимание уделено профилактике и личной гигиене:



Необходимо часто и тщательно (20 секунд) мыть руки с мылом (особенно перед едой, после посещения туалета, прогулок, а также игр на улице и в помещениях) и вытирать одноразовым бумажным полотенцем.

Если возможности вымыть руки нет, необходимо их дезинфицировать содержащими спирт дезинфицирующими средствами.

Для использованных средств защиты должен быть предусмотрен специальный контейнер.



В помещениях регулярно должна проводиться уборка. Предметы и поверхности (гаджеты, столы, краны, дверные ручки и пр.) необходимо дезинфицировать средствами, содержащими 70% спирт. Необходимо регулярно проветривать помещения или обеспечить хорошую механическую вентиляцию. Влажную уборку в помещениях необходимо проводить, по крайней мере, два раза в день, в туалете — как минимум раз в три часа.

Что касается палаточных лагерей, то тут тоже все строго:

В одной палатке могут находиться два ребенка на расстоянии двух метров. Если дети из одного домашнего хозяйства — дистанцию можно не соблюдать.

В туалете, зоне питания и зоне для занятий должны быть доступны дезинфицирующие средства (если нет возможности вымыть руки с водой и мылом).

Во время приема пищи дети по возможности должны находиться на расстоянии двух метра друг от друга.

Должна быть предусмотрена специальная палатка (помещение), в которой в случае необходимости можно изолировать человека с характерными симптомами. Этот человек должен по возможности быстрее покинуть лагерь и отправиться домой (используя маску и личный транспорт) и связаться с семейным врачом.

Для персонала лагеря доступны маски для лица и перчатки, которые используют только в случаях, если планируется контакт с инфицированной поверхностью.

Каждый день проветривать палатки и спальные мешки.

Дезинфицировать несколько раз в день доступную для всех экипировку, туалет и место приема пищи.

Пункт раздачи еды может быть один, однако, каждая группа должна посещать его в разное время.



Более подробно с рекомендациями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

