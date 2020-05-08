В поисках вакцины. Может ли прививка от туберкулеза помочь в борьбе с Covid-19?

Прививать или не прививать детей во время пандемии? Этот вопрос для родителей стал одним из главных. Государственный совет по иммунизации посоветовал не откладывать вакцинацию. Детский инфекционист Даце Завадска подчеркивает: это безопасно и не снижает иммунитет к коронавирусу и других вирусам. А в некоторых странах задались вопросом: не дают ли уже известные нам прививки дополнительного иммунитета к Covid-19? Месяц назад ученые в Нидерландах и Австралии приступили к исследованиям, надеясь выяснить, может ли помочь вакцина против туберкулеза и в борьбе с Covid-19. В Латвии вакцину БЦЖ на постоянной основе новорожденным делают уже почти 60 лет.

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"Вы когда-нибудь задумывались, почему количество заболевших Covid-19 в западной части нашего континента гораздо больше, чем в странах бывшего СССР?" — интригующе обратился к читателям независимый портал Euractiv, специализирующийся на вопросах Евросоюза. Как указано на портале, вакцина БЦЖ против туберкулеза применялась в Восточной и Западной Европе с разной интенсивностью. Вопрос вызывает тот факт, что в тех странах, где новорожденным делают прививки от туберкулеза на постоянной основе, случаев заболевания Covid-19 меньше или они протекают в более легкой форме. Правда, портал указывает и на ряд других факторов, по причине которых, возможно, Covid-19 затронул Восточную Европу меньше — среди них и предполагаемая большая дисциплинированность жителей, ответственнее соблюдающих инструкции по самоизоляции, и более серьезное их отношение к новому заболеванию, и то, что жители восточной части Европы менее мобильны.

Портал DELFI поговорил о вакцине БЦЖ и исследованиях, к которым приступили за границей, с латвийскими специалистами в области инфектологии. Они признают, что исследования представляют интерес, но относятся к преждевременным выводам осторожно и подчеркивают, что на различие количества заболевших Covid-19 в разных странах могли повлиять и другие факторы. По их словам, на сегодняшний день предположения о том, что вакцина БЦЖ может защитить и от Covid-19 — всего лишь гипотеза.

Что надеются доказать ученые



Около месяца назад начались масштабные исследования эффективности вакцины БЦЖ, существующей уже почти столетие, в борьбе с болезнью Covid-19, вызываемой новым коронавирусом. Вакцину стали исследовать нидерландские ученые, выдвинув следующую гипотезу: вакцинация от туберкулеза (частично) снижает восприимчивость к Covid-19 и/или тяжесть протекания инфекции. Ученые из Университета Неймегена и медицинского центра Утрехтского университета, проводящие исследование, разделили 1500 медработников, которые работают в приемных отделениях больничных учреждений и контактируют с больными Covid-19. По словам ученых, масштабная эпидемия — вызов для системы здравоохранения, и серьезные сложности возникают в том числе и из-за того, что медики вынуждены брать больничные. Участники первой группы получили вакцину БЦЖ, а участники второй — нет. Первые результаты исследования планируется обобщить через полгода. Похожее исследование проводится и в Австралии, в него вовлечены 4000 медиков, работающих в больницах по всей стране. Австралийские ученые тоже разделили их на две группы, одна из которых получила вакцину, а другая — нет. Подробнее об исследованиях можно прочесть здесь.

Если в результате этих исследований окажется, что прививка от туберкулеза действительно защищает и от Covid-19, то, "возможно, рекомендации по применению вакцины будут расширены", допускает Ивета Озере, врач Центра туберкулеза и легочных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы, ассоциированный профессор Кафедры инфектологии Рижской больницы Страдиня.

Положительный эффект от вакцины БЦЖ



"Главная задача вакцинации против туберкулеза — защитить от туберкулеза, однако со временем было доказано, что вакцина защищает и от болезней, вызываемых бактериями, родственными микобактериям туберкулеза, поэтому на данный момент вакцину БЦЖ в качестве средства защиты от лепры и язвы Бурули утвердил и рекомендует в том числе и ВОЗ. Однако вакцина БЦЖ в известной мере защищает также и от живущих в окружающей среде нетуберкулезных микобактерий, которые вызывают лимфаденит у детей. Есть публикации, в которых упоминаются и так называемые неспецифические эффекты вакцины БЦЖ — защита от различных бактериальных и респираторных вирусных инфекций. В последних рекомендациях ВОЗ упомянуто, что среди детей, привитых от туберкулеза, наблюдается более низкая младенческая смертность от различных бактериальных инфекций", — рассказывает Озере.

Озере подчеркивает, что на данный момент не существует никаких научных доказательств, что вакцина БЦЖ действительно обеспечивает неспецифическую защиту от Covid-19, поэтому ВОЗ не может официально рекомендовать ее как средство защиты от инфекции.

Исследования, которые проводятся в Нидерландах и Австралии, прокомментировала и детский инфекционист Детской клинической университетской больницы, ассоциированный профессор РТУ Даце Завадска: "С научной точки зрения эту гипотезу нельзя сразу отбрасывать. Но я не знаю, сможем ли мы как-то ее доказать. Нужно будет очень внимательно обдумать, как можно достоверно заявить, есть связь или нет, потому что существует очень много других дополнительных смешанных факторов. Как мы сможем их отделить? Конечно, это правда, мы — часть Европы, где десятилетиями делали прививки от туберкулеза, потому что распространение туберкулеза было для Латвии проблемой. И мы знаем, что вакцина против туберкулеза воздействует на клетки иммунной системы".

Foto: AP/Scanpix/LETA

Интересно, что вакцина БЦЖ не менялась с начала своего изобретения в 1921 году. "Со временем в разных странах появилось несколько видов этой вакцины, но ее принцип сохранился и основная вакцина до сих пор такая же во всем мире, — рассказывает Озере. — Виды, используемые в различных странах, различаются только тем, что в дозе одной вакцины отличается количество живых микроорганизмов".

В Латвии делать эту прививку на постоянной основе детям начали в 1961 году. Ассоциированный профессор подчеркивает: за это время вакцина доказала свою эффективность — сошли на нет случаи заболевания детей самой тяжелой, зачастую летальной формой туберкулеза — туберкулезным менингитом. Вакцина БЦЖ была включена в латвийский прививочный календарь, эта прививка делается новорожденным после выписки из родильного отделения. С 2016 года в Латвии применяется вакцина БЦЖ, производимая в Польше. В год ее получают в среднем 95% новорожденных.

Побочные реакции вакцинации — широко обсуждаемая тема. Как выяснил портал DELFI, в 2019 году в Государственное агентство лекарств (ГАЛ) поступило 10 сообщений о побочных эффектах, вызванных вакциной против туберкулеза. "Все побочные эффекты, о которых было сообщено, предусмотрены в документации лекарственного средства, это известные побочные эффекты. А именно — одно сообщение о стерильном абсцессе в месте инъекции, шесть сообщений о припухлости в области подмышечных лимфатических узлов и три сообщения о воспалении лимфатических узлов", — рассказали в ГАЛ. В прошлому году родилось 18 589 детей.

Завадска подчеркивает, что упомянутые побочные эффекты не являются серьезными нарушениями здоровья. Они могут быть связаны с неправильной техникой введения вакцины, поэтому сейчас в Латвии мало мест, где можно проводить вакцинацию БЦЖ.

В большей части стран по всему миру детей продолжают прививать от туберкулеза, но есть и такие страны — в основном, в Западной Европе, а также США и Канада — где такой вакцинации в рамках государственной программы не проводится. Некоторые из этих стран продолжают прививать тех детей, у которых повышен риск заражения и заболевания туберкулезом. Группы риска каждая страна определяет по собственному усмотрению и в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Стоит отметить, что в таких странах, как Канада, США, Италия, Нидерланды и Бельгия вакцинация против туберкулеза на постоянной основе никогда не проводилась, в борьбе с этой болезнью широко использовались иные профилактические меры.

Продолжительность действия вакцины



"Во-первых, и от туберкулеза нет 100% защиты, это однозначно. Главная цель вакцинации — защитить маленьких детей и младенцев от тяжелейших форм туберкулеза, которые заканчиваются летальным исходом. От всех форм туберкулеза вакцина никогда не защитит, как и от заражения туберкулезом и латентного туберкулеза", — рассказывает ассоциированный профессор Озере.

По словам эксперта, вакцина действует примерно 14-15 лет. Это означает, что прививка, сделанная новорожденному, будет защищать его до подросткового возраста, а вот взрослым не стоит надеяться на то, что прививка, сделанная им во младенчестве, продолжает защищать их от тяжелых форм туберкулеза.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Когда-то ревакцинация проводилась как в Латвии, так и в странах Восточной Европы, еще недавно ревакцинацию от туберкулеза проводили в Белоруссии и Казахстане, однако ВОЗ призвал не ревакцинировать — не вводить повторно вакцину, потому что не было научно обоснованных доказательств, что повторный ввод может защитить лучше и на более долгое время", — говорит Озере.

Относительно других способов защиты исследований нет. "Однако, основываясь на том, что страны Восточной Европы, именно страны бывшего СССР, возможно, Covid-19 затронул меньше, можно выдвинуть гипотезу, что неспецифическая защита, предоставляемая вакциной БЦЖ, действует более длительное время. Но, учитывая имеющиеся доказательства, это только гипотеза", — подчеркивает Озере.

Детский инфекционист Завадска добавляет, что ввод вакцины БЦЖ провоцирует иммунную систему на конкретную ответную реакцию. И теперь перед наукой стоит вопрос — действительно ли при встрече с Covid-19 иммунная память "включается" и помогает человеку.