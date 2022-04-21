"Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти". Так еще в 2004 году Владимир Путин высказался против идеи продления президентского срока, чтобы затем продлить его до бесконечности. Среди его многочисленных вывернутых наизнанку заявлений о своих намерениях (не увеличивать пенсионный возраст, не менять конституцию, не претендовать на территории Украины и тому подобное) сейчас это кажется особенно символичным. Потому что содержит в себе ответ на главный вопрос, которым задаются многие: как повлияли 22 года у власти на его ментальное здоровье?

Сменяемость власти — базовый демократический принцип, наряду с выборностью и подконтрольностью. Еще Клисфен, один из создателей афинской демократии, считал, что народные представители должны сменяться раз в месяц, чтобы каждый гражданин успел поучаствовать в управлении государством. Сменялись раз в год консулы в республиканском Риме. И даже в первой президентской республике — Соединенных Штатах, где отцы-основатели были не прочь сделать пост президента пожизненным, Вашингтон и Джефферсон задолго до 22-й поправки показали личным примером, что глава государства должен довольствоваться двумя сроками.

Необходимость сменяемости власти чаще всего объясняют политическими, экономическими и общественными соображениями. Это профилактика коррупции и непотизма, защита от использования властного ресурса на выборах и гарантия ротации кадров, которая предотвращает разделение граждан на класс "управляющих" и "управляемых". Но у древних греков был и психиатрический аргумент. Они считали, что ограничение сроков правления — это защита от опасного демона, которого они называли Гибрис. Обычно это слово переводят как "высокомерие" или "гордыня". Но по значению оно ближе к доведенному до безумия эгоцентризму — почти религиозному культу своего "я".