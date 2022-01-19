"Когда я выйду на пенсию, у меня наконец появится больше свободного времени, и я только и буду делать, что путешествовать по всем странам, в которых хотел побывать", — говорит Петерис. В пенсионном калькуляторе он подсчитал, что к пенсии ему удастся накопить более 100 тысяч евро. Но друг Андрей охлаждает его пыл словами о том, что никаких путешествий он себе позволить не сможет. Почему так и что нужно сделать, чтобы на пенсии позволить себе хорошо отдыхать и не считать центы?

На данный момент среднее накопление 2-го пенсионного уровня составляет всего лишь 4,6 тысяч евро, а у трети людей не превышает 1000 евро. Несмотря на то, что до пенсии, кажется, еще много времени, с таким темпом накопления вам, скорее всего, не удастся покрыть даже самые элементарные потребности, не говоря уже о развлечениях.

Какой будет пенсия у работающего на данный момент человека, который получает среднюю зарплату? Почему уровень среднего накопления такой низкий? Сможем ли мы на пенсии путешествовать и наслаждаться жизнью, и что делать, чтобы воплотить свои мечты? В этом разбирается DELFI.

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