Недавно в интернете было опубликовано видео – очевидец запечатлел около дилерского центра Bentley, на улице Краста, суперкар McLaren Senna GTR. Его стоимость составляет почти два миллиона евро, и в мире насчитывается лишь 75 таких автомобилей. Значит ли это, что одним из этих уникальных суперкаров владеет латвиец?

800-сильный McLaren Senna – самый экстремальный дорожный автомобиль производителя. Он назван в честь трехкратного чемпиона "Формулы-1" Айртона Сенны и был представлен в 2017 году. А версия GTR, которая была замечена в Латвии по крайней мере дважды (первый раз – в декабре прошлого года, но тогда очевидец не располагал никакими доказательствами), является еще более эксклюзивной модификацией Senna. McLaren выпустил всего 75 экземпляров трекового суперкара. Эта модификация – самый быстрый McLaren за пределами "Формулы-1".

Дилерский центр McLaren Riga в разговоре с порталом DELFI не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что реализовал суперкар McLaren Senna GTR.